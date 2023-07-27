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    4. Kapınızda kul köle edeceksiniz! Hangi burç nasıl aşık olur? İşte sevgilinizi burcuna göre etkileme yöntemleri

    Kapınızda kul köle edeceksiniz! Hangi burç nasıl aşık olur? İşte sevgilinizi burcuna göre etkileme yöntemleri

    27.07.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Aşk birçok kişi mühim bir konu. Fakat bazı durumlarda karışık bir hal alabiliyor. Birçok kişi bir ilişkiye başlamadan önce burç uyumlarını kontrol ediyor. "Hangi burç nasıl aşık olur?" sorusu yanıt buldu. İşte flört ettiğiniz kişi ya da sevgilinizi burcuna göre etkileme yolları...

    Aşk ve sorunsuz süren bir gönül ilişkisi herkesin en büyük isteği. Ama gönül ilişkileri bazı kişilere karışık gelebiliyor. Bu durumda astrologların uyarılarını dikkate alabilir ve partnerinizin burcunu baz olarak onu etkileyebilirsiniz. Hangi burcun nasıl aşık olduğu açıklandı. Sevgilinizi burcuna göre bu yöntemlerle etkileyebilirsiniz.

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    SEVGİLİNİZİN GÖNLÜNÜ FETHEDİN

    Koç burcu insanı açık sözlüdür. Bir kişiye bir şeyler hissettiğimde bunu dile getirmekten ve atılımda bulunmaktan çekinmez. Koçlar ilişkide kovalayan taraf olmayı sever. Koç burcu insanı kendini savunmaktan korkmayan ve fikirlerini açıkça söyleyebilen birine aşık olacaklardır.

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    BİLİNENİN AKSİNE GÖNÜL İŞLERİNDE SAKİNLER

    İnatçı ve hırslı yapısıyla bilinen Boğalar ise gönül işlerinde sakindir. Astrologlara göre Boğa burcu insanı, hayatlarına belirli bir istikrar ve yapı getirmesinin yanında aceleci olmayan birine aşık olabilir.

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    ÖZGÜRLÜK KIRMIZI ÇİZGİLERİ AMA..

    Sosyalleşmeyi seven, canlı ve meraklı olan İkizler burcu insanı etkileyicidir. Özgürlük onların kırmızı çizgisidir. Onlar, kendi alanını koruyabileceği ve farklı biri gibi davranmak zorunda kalmayacağı bir ilişkiyi tercih ederler. Anlaşılmayı ve kolay iletişim kurabilecekleri birine aşık olmaları muhtemeldir.

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    GÜVEN DUYMASINI SAĞLAYIN

    Yengeçler evcimendir. Onlar için bir ilişkideki en önemli şey güvende hissetmektir. Kendilerini rahat hissedecekleri bir alan yaratmayı becerenler, onları aşık etmeyi başaracaktır.

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    DEĞER VEREREK GÖNLÜNÜ ÇELİN

    Aslan burcu insanı lider özelliğiyle bilinir. Onlar, dışarıdan kendinden emin gibi görünebilir ama oldukça hassas kişilerdir. Dolayısıyla Aslan burcunun aşık olacağı kişi onun ne kadar benzersiz biri olduğunu fark edebilen ve buna değer veren biri olacaktır.

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    UFAK DETAYLARI ATLAMAYIN!

    Başaklar meraklı ve entelektüel yapıda insanlardır. En ufak şeyleri unutmayan ve detaylara önem veren kişilere aşık olmaları muhtemeldir.

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    ROMANTİZMİN KİTABINI YAZAN TERAZİLERİN AŞIK OLMASI ÇOK ZOR

    Teraziler romantik olsalar da aşık olmaları zordur. Genelde kendilerini etkileyecek olan kişi ilişkilerine iki tarafında eşit katkı sağladığı bir ortaklık olarak davranmalıdır ve yeteneklerini köreltmek yerine desteklemelidir.

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    EN ÖNEM VERDİKLERİ ŞEY: SEVGİ VE SAYGI

    Akrep burcu insanı gizemli ve hassastır. Aşık olacakları kişinin kendilerini tüm zayıflıklarıyla sevmelerini ister. Sevgi ve saygıya önem verirler.

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    SAKIN ONLARI SINIRLAMAYIN!

    Yaylar enerjiktir dolayısıyla aşık olacakları kişi de benzersiz biri olmalıdır. Sınırlandıklarını hissettiklerinde ilişkiyi bitirirler. O yüzden partnerinin hem enerjik hem de sosyal bir hayatı olmasını beklerler.

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    ONLAR KADAR HIRSLI OLAN KİŞİLERİ SEÇERLER

    Oğlak burcu şnsanı sevdiği için her şeyi yapar. Onlar değerleri kendisininkine uyan ve onlar kadar hırslı olan birini seçeceklerdir. Partnerini etkilemek isteyenler bu durumu göz önünde bulundurup harekete geçmelidir.

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    KOVA BURCU İNSANINI AŞIK EDEN TEK ŞEY!

    Kovalar bilgilerini konuşturur. Kova burcu insanını aşık eden şey öncesinde arkadaş olmaktır. Bu sayede karşısındaki insanı önce her yönüyle derinden tanıyacak olan kovalar daha sonra aşık olacaktır.

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    HAYALLERİNİN PEŞİNDEN GİTMESİ İÇİN ONU DESTEKLEYİN

    Hassas yapıları ile bilinen Balık burcu insanı düşünceleriyle ilgilenen ve onlara önem gösteren kişilerden etkilenir. Bu nedenle aşık olacakları kişi açık olmalıdır ve hayallerinin peşinden gitmesi yönünde desteklerini esirgememelidir.

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