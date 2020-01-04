Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıyan zanlı tutukladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde, kapkaç yöntemiyle hırsızlık yapma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenen zanlı yakalanıp tutuklandı.

Belkıs Mahallesi’nde bir kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alıp kaçan iki zanlının yakalanması için çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Kapkaç anı görüntülere yansıdığı belirlenen zanlılardan birinin M.T. olduğu tespit edildi.

Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlının, son bir ayda ilçe merkezinde meydana gelen 6 ayrı kapkaç yöntemiyle cep telefonu çalınma olayının da faali olduğunu belirlendi.

Zanlı işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, çalıntı cep telefonunu satın aldığı belirlenen bir iş yeri sahibi hakkında da işlem başlatıldı.

Polisler diğer zanlının tespiti için de çalışmalarını sürdürüyor.

