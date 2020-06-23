Kar gibi beyaz bir cilt için ten açıcı etkili ve doğal yöntemler

İdeal olan, cildin bütün bölgelerindeki tonların aynı olması olsa da bazı durumlarda deri üzerinde ton farklılıkları ve kararmalar görülebilir. Cildin en çok kararma sorunu yaşayan bölgeleri koltuk altları, bikini bölgesi ve yüz çevresidir. Bu bölgelerde yoğun olarak görülen kararmaların yanında deri tabakasının başka herhangi bir yerinde de kararma sorunu oluşabilir. Kararma oluşmasının altında herhangi bir neden yatabilir. Genetik faktörler, kozmetik ürünler, epilasyon yöntemleri, güneş, ilaçlar, aşırı terleme ve çeşitli hastalıklar kararmanın altında yatan neden olabilir. Ancak cilt üzerinde meydana gelen kararmalar evde uygulanacak doğal yöntemlerle çözülebilir.

En Etkili Cilt Beyazlatma Yöntemleri

1. Elma sirkesi

Asitli yapısı ile cilt üzerinde oluşan ölü hücreleri yani asıl kararmaya neden olan dokuyu ortadan kaldıran elma sirkesini kullanarak kalıcı cilt beyazlatma sağlamak mümkün.

Elma sirkesi:

Cilt üzerine doğrudan uygulanmaz. Eşit ölçülerde su ile karıştırılır ve kararma olan bölgeye sürülür.

Yaklaşık on beş dakika kadar bekledikten sonra durulanır.

Özellikle kadınların en büyük sorunlarından biri olan koltuk altlarının beyazlatılmasında etkilidir.

Elma sirkesi kullanmadan önce herhangi bir alerjik reaksiyonu önlemek için vücudun küçük bir bölümünde test yapmak gerekir.

2. Yulaf ezmesi ve yoğurt

Yulaf deri üzerinde peeling etkisi yaparken yoğurt da içeriğindeki asit ile cildin beyazlamasını sağlar.

Karışım için:

Bir yemek kaşığı yoğurt ve bir tatlı kaşığı kadar yulaf ezmesi güzelce karıştırılır.

Elde edilen karışım cilt renginin açılması istenen bölgeye sürülür. Vücudun birçok yerinde kullanıma uygundur.

Bu karışım kararma bölgesine güzelce yedirildikten sonra soğuk ile temizlenir.

Cilt renginde yeterli açılma sağlanana kadar uygulamaya devam edilir.

Ancak yulafın peeling etkisi düşünüldüğünde bu maskeyi haftada en fazla iki defa uygulamakta fayda vardır.

3. Domates suyu

Domates suyu cilt rengini açmak amacıyla kullanılan en eski yöntemlerden biridir. Cilt üzerinde biriken ölü hücreleri yok eder ve kolajen üretimini destekleyerek yeni hücrelerin oluşmasına yardımcı olur.