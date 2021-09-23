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Karabük’te katliam gibi kaza: 2 ölü, 6 yaralı

23.09.2021 02:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’ün Eflani ilçesinde hatalı sollama yaptığı iddia edilen kamyonetin otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Karabük’te katliam gibi kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Kaza, Eflani-Pınarbaşı karayolunda meydana geldi. Raşit Koçoğlu (65) idaresindeki kamyonet Pınarbaşı istikametine seyir halindeyken iddiaya göre hatalı sollama yaptığı sırada karşı istikametten gelen Yaşar Sancaktar(65) idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

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2 ÖLÜ, 6 YARALI

Korkunç kazada otomobil sürücüsü Yaşar Sancaktar olay yerinde hayatını kaybederken Yusuf Sancaktar, Emre Sancaktar (16), Raşit Koçoğlu (65), Meral Koçoğlu (60), Vural Çiftçi (58), Ekrem Güngör (52) ve Nural Güngör (51) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada araçlarda sıkışan yaralılar ekipler tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Yusuf Sancaktar ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sıkıştığı araçta can veren Sancaktar’ın cenazesi uzun uğraşlar sonucunda çıkartılarak Eflani Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Karabük
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