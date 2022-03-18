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Karabük'te lise öğrencisi iki arkadaş intihar etmişti! Ömer Yusuf'un son mesajı ortaya çıktı: Öleceğim için mutluyum

18.03.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te iki lise öğrencisi arkadaş 'Telefonlarımızdaki notlara bakın' yazılı not bırakmış daha sonra bir ağacın dalında iple asılı halde bulunmuştu. Yazılı notun ardından ekipler, cep telefonlarını incelemeye aldı. Ömer Yusuf U.'nun (15), okuldan kız arkadaşına mesaj atarak, birlikte intihar edeceklerini ve öleceği için mutlu olduğunu yazdığı öğrenildi. Ekipler, intihar nedenini araştırırken, otopsinin ardından öğrencilerin cenazeleri ailelerine teslim edilecek.

Karabük'te lise öğrencisi iki arkadaş intihar etmişti! Ömer Yusuf'un son mesajı ortaya çıktı: Öleceğim için mutluyum

Karabük 75'inci Yıl Anadolu Lisesi'nin 10'uncu sınıfında okuyan Ömer Yusuf U. ve Oğuzhan U. (15), dün sabah okula gelmeyince arkadaşları meraklandı. Daha sonra 2 öğrenci, arkadaşlarına bulundukları yerin konumunu attı. Okuldan çıkan 2 öğrencinin arkadaşları, konuma göre, Yenişehir Mahallesi'ndeki Çamlık Tabiat Orman Parkı'na gitti. Arkadaşları, Oğuzhan U. ve Ömer Yusuf U.'yu ağaçta iple asılı buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, 2 öğrencinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Öğrencilerin sırt çantalarının yanındaki kağıtta 'Telefonlarımızdaki notlara bakın' yazılı not bulundu. Cansız bedenler ise otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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'OĞUZHAN İLE İNTİHAR EDECEĞİZ' MESAJINI GÖNDERMİŞ

Öğrencilerin cep telefonlarını incelemeye alan ekipler, Ömer Yusuf U.'nun, intihar etmeden önce okuldan kız arkadaşına mesaj attığını tespit etti. Ömer Yusuf'un, mesajda; Oğuzhan ile birlikte intihar edeceğini, öleceği ve hayattan kurtulduğu için mutlu olduğunu, arkadaşından üzülmemesini istediğini yazdığı ortaya çıktı. 2 öğrencinin okulda derslerinin iyi olduğu öğrenildi. Ekipler, intihar nedenini araştırırken, otopsinin ardından öğrencilerin cenazeleri, ailelerine teslim edilecek.

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(DHA)


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İntihar Karabük
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