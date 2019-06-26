HABER

Karabük'te otomobil devrildi: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 18:28 | Son Güncelleme

Karabük'te otomobil devrildi: 5 yaralı

Karabük'ün Eflani ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu biri bebek 5 kişi yaralandı.

Kastamonu istikametinden ilçeye gelen Habibe Yılmaz yönetimindeki 59 DF 122 plakalı otomobil, Soğucak köyü yakınlarında devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Halil ve Azime Kansu, Firdevs ve Yahya Bülent Yılmaz (1) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eflani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradan Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
Aksaraylı şehit son yolculuğuna uğurlandıAksaraylı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Ayvalık’ta askeri tatbikat sahasında kalan şemsiyeler kaldırılıyorAyvalık’ta askeri tatbikat sahasında kalan şemsiyeler kaldırılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eflani Karabük trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Pedofili ifadeler içeren kitapla ilgili flaş gelişme!

Pedofili ifadeler içeren kitapla ilgili flaş gelişme!

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

Transferde Yusuf Yazıcı bombası! Dev talip

Transferde Yusuf Yazıcı bombası! Dev talip

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik teklifi yasalaştı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuzla'da zincirleme kaza: 10 yaralı

Tuzla'da zincirleme kaza: 10 yaralı

Son dakika! Bakan Hulusi Akar Yunan mevkidaşı ile görüştü

Bakan Akar Yunan mevkidaşı ile görüştü

Tunceli'de terör operasyonu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de terör operasyonu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye sınırına asker sevkiyatı

Suriye sınırına komandolar sevk edildi

Kuvvet komutanlarından Murat Alan ve Akit TV'ye dava

Kuvvet komutanlarından Murat Alan ve Akit TV'ye dava

Her türlü yöntemi deniyorlar! Bu kare Adana'da çekildi

Her türlü yöntemi deniyorlar! Bu kare Adana'da çekildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.