Karadeniz'de alarm: Vaka sayıları artıyor, kontrol altına alınmalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 15-21 Şubat 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il yine Karadeniz Bölgesi oldu. Bakan Koca'nın açıkladığı il bazlı koronavirüs haritasında geçen haftaya göre Ordu ve Samsun'da artış olduğu dikkat çekti. Geçen haftaki tabloda vaka sayısı bakımından kötü durumda olan Trabzon, Giresun ve Gümüşhane'de iyileşme gözlendi. Son verilere göre; vaka yoğunluğunun en fazla olduğu Ordu'da her 100 bin kişiden 228'inde virüs tespit edildi. Ordu'yu her yüz bin kişide 200 barajını aşan Giresun, Trabzon, Samsun ve Rize takip etti. Karadeniz için riskin devam ettiğini belirten uzmanlar, bölgedeki hareketliliğin kontrol altına alınmasını öneriyor.

'AÇIK ARA ÖNDE OLMAMIZ İZAHA MUHTAÇ'

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, Karadeniz Bölgesi'nin Covid-19 haftalık haritasındaki durumunu değerlendirerek, "Bu hafta liderlik el değiştirdi. Ordu bu hafta Trabzon’un sayısına ulaşarak birinciliği ele geçirdi. Karadeniz’de halen yüksek risk devam ediyor. Bize komşu illerde de hafif bir kıpırdanma var. Bu kıpırdanmaların ileride daha büyümemesi için bu sayılarla mutlaka mücadele edilmesi gerekiyor. Karadeniz’de vaka birinciliğinin iki hafta üst üste olması, Türkiye’nin diğer illerinde biraz yükselme olup da açık ara önde olmamızın mutlaka izaha muhtaç olduğunu düşünüyorum. Samsun ve Rize arasında bir yoğunluk yaşanıyor. Bu yoğunluğun, metrekare başına düşen insan sayısını ve hareketini, Samsun ve Rize arasındaki kasabaların, ilçe ve şehirlerin birbirlerine çok yakın ve aralarında ciddi bir hareket olması buna katkı veriyor. En azından bu hareketliliği durdurmak ve kontrol edilebilir olup olmadığını denemekte fayda var” dedi.