Karadeniz’de hareketli anlar! Rusya, Karadeniz’de ABD’ye ait insansız hava aracını düşmesine neden oldu... “Üzerine yakıt püskürttü” iddiası...

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM) tarafından yapılan yazılı açıklamada ABD’ye ait MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracı rutin görevde olduğu sırada Rus savaş uçağı Su-27’nin pervanesine çarpması sonucunda kontrolünü kaybederek Karadeniz’e düştü. ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı olayı güvensiz ve gayri profesyonel olarak değerlendirirken Rusya ise ABD’ye ait İHA ile doğrudan temas olmadığını ve İHA’nın sert bir manevra sonrasında düştüğünü savundu.

“ÜZERİNE YAKIT PÜSKÜRTTÜ”

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM) tarafından yazılı açıklamada, “Sabah saat 7.30 sularında Rus Su-27’lerinden biri MQ-9’ın pervanesine çarptı. ABD Kuvvetleri MQ-9’u Karadeniz’de uluslararası sulara düşürmek zorunda kaldı. Çarpışmadan önce Su-27 uçağı düşüncesizce, çevreye zarar vererek, gayri profesyonel bir şekilde MQ-9’un üzerine yakıt püskürttü ve önünde uçtu. Bu olay güvensiz ve gayri profesyonelliğin yanı sıra beceriksizliğin göstergesidir” ifadelerine yer verildi.

“ULUSLARARASI HAVA SAHASINDAYDI”

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, konuyla ilgili Başkan Joe Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivam tarafından bilgilendirildiğini aktardı. Rusya’nın eylemlerini ‘pervasız’ olarak nitelendiren Kirby, “ABD İHA'sı kimse için tehdit oluşturmuyordu ve uluslararası hava sahasındaydı” dedi. Beyaz Saray sözcüsü ABD’nin Karadeniz üzerindeki keşif uçuşlarına ve operasyonlara devam edeceğini söyledi.