Karadeniz'de Türk iş insanına ait gemiye bomba isabet etti

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Ukrayna'nın Odessa şehri açıklarında Marshall Adaları bayraklı Türk sahipli gemiye bomba isabet ettiğini duyurdu.

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "AAKKM'ye gelen Odessa açıklarında MARSHALL ADALARI bayraklı Türk sahipli YASA JUPITER gemisine bomba isabet ettiği bilgisi üzerine, yapılan görüşmede geminin yardım talebi olmadığı, Romanya kara sularına intikal halinde olduğu, can kaybı olmadığı ve güvende olduğu öğrenilmiştir."

AAKKM'ye gelen Odessa açıklarında MARSHALL ADALARI bayraklı Türk sahipli YASA JUPITER gemisine bomba isabet ettiği bilgisi üzerine, yapılan görüşmede geminin yardım talebi olmadığı, Romanya kara sularına intikal halinde olduğu, can kaybı olmadığı ve güvende olduğu öğrenilmiştir. pic.twitter.com/9nwWAAXWYm — DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) February 24, 2022





