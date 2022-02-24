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Karadeniz'de Türk iş insanına ait gemiye bomba isabet etti

24.02.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan gerilim sürüyor. Karadeniz'de Marshall Adaları bayraklı bir Türk iş insanına ait gemiye bomba isabet ettiği bildirildi. Odessa'dan kalkan ve Romanya'ya doğru giden YA-SA Denizcilik'e ait Jüpiter isimli geminin ambarında hasar meydana geldi. Olayda can kaybı ve yaralı olmadığı kaydedildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Ukrayna'nın Odessa şehri açıklarında Marshall Adaları bayraklı Türk sahipli gemiye bomba isabet ettiğini duyurdu.

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "AAKKM'ye gelen Odessa açıklarında MARSHALL ADALARI bayraklı Türk sahipli YASA JUPITER gemisine bomba isabet ettiği bilgisi üzerine, yapılan görüşmede geminin yardım talebi olmadığı, Romanya kara sularına intikal halinde olduğu, can kaybı olmadığı ve güvende olduğu öğrenilmiştir."

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