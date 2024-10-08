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  4. Karadut'a 'Nihan Akıncı' geliyor... Naz Elmas'ın karakteri merak edildi

Karadut'a 'Nihan Akıncı' geliyor... Naz Elmas'ın karakteri merak edildi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.10.2024 12:13
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İrem Helvacıoğlu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde olduğu Karadut dizisine bir döneme damga vuran Naz Elmas dahil oldu.

Karadut'a 'Nihan Akıncı' geliyor... Naz Elmas'ın karakteri merak edildi

Karadut dizisi son dönemde adından söz ettiriyor. Karadut'un kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Şükrü Özyıldız, Aslı İnandık, Burak Dakak, Nursel Köse, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, Yaşar Aydınlıoğlu, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan yer alıyor.

Senaryosu Sırma Yanık tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturuyor.

Karadut'un kadrosuna ünlü oyuncu Naz Elmas dahil oluyor. Dizinin üçüncü bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan Elmas, 'Nihan' karakterine hayat verecek.

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Tutkulu bir karaktere sahip olan Nihan, değer verdiği herkesi ve her şeyi boğucu derecede sahiplenir. Alımlı ve kendine özen gösteren bir kadın olan Nihan'ın takıntılı bir sevgi anlayışı vardır. Oğlu Bora'yı paylaşmakta zorluk çekmesi Karadut'ta dengeleri değiştirirken geçmişinde yatan sırlar Nihan'ı tehlikeli bir hale getirecektir.

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Naz Elmas
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