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Karagümrük - Beşiktaş maçı sonrası olay yorum! 'Saç baş yoldurdu', 'İzleyene küçük dilini yutturdu!'

15.08.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Karagümrük deplasmanına çıkan Beşiktaş, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Siyah - byeazlılara 3 puanlı başlangıcı ise 85. dakikada Gedson Fernandes'in golü getirdi. Karşılaşmanın ardından spor yazarlarından dikkat çeken yorumlar geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Siyah - beyazlılar, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynadığı müsabakadan 85. dakikada Gedson Fernandes'in attığı golle 1-0 üstün ayrıldı ve sezona 3 puanla başladı. 48. dakikada Vincent Aboubakar'ın ayağından bir penaltıdan yararlanamayan Kara Kartal için spor yazarlarından çarpıcı yorumlar geldi.

İşte yazarların köşelerindeki değerlendirmeleri;

"KÜME DÜŞECEK TAKIMLARDAN BİRİ"

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ERMAN TOROĞLU/SABAH: "Kötü değil çok kötü bir maç. Gol atmayı düşünmeyen, Salih'i santrfor oynatan bir Karagümrük düşünün. Beşiktaş'ın iki topu direkten döndü, bir penaltı kaçırdı, sonra bir gol attı. İyi mi oynadı? Hayır. Değerlendirmeyi şöyle yapıyorum; Beşiktaş'ın oynadığı takım nasıl bir takım. Bu sene ligde en az 6-7 tane şu andaki görüntülerine göre düşecek takım var. Böyle bir cümle yazabiliyorsan ligin kalitesini siz düşünün."

"ÜLKENİN EN İYİSİ"

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TURGAY DEMİR/FOTOMAÇ: "Kartal'ın orta sahası gerçekten ülkenin en iyisi. Salih, Gedson ve Amir her maç ikişer kişilik oynuyorlar. Şimdi önlerine de Chamberlain gelecek. Rebic dün nefis hareketleriyle büyüledi. Geçen maçta, rahat pozisyonda kendisine pas vermeyen genç Semih'e ders verircesine gollük pas atması, rakipleri bir o yana, bir bu yana evirip, çevirmesi… Kartal'ın sağı gibi solu da öldürücü bir kuvvete kavuştu gibi geliyor bana."

"HAYALİNDEKİ DEĞİL, ELİNDEKİYLE OYNUYOR"

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ALİ GÜLTİKEN/SABAH: "Aboubakar penaltıyı gol yapsa başka bir şey konuşuyor olurduk. Gol ne kadar erken gelirse oyunu çözmek o kadar daha rahat oluyor. Süre uzadıkça doğal olarak rakibin direnci de artıyor. Karagümrük tecrübeli bir takım. Oyunu yayarak ve tempoyu düşürerek oynayabilen bir ekip. Beşiktaş'ı bu şekilde oyunun büyük bir bölümünde golün dışında tuttular. Beşiktaş'ın kadrosunun bir oyun temeli var. Bunun üzerine kurguyu geliştirmeye çalışıyorlar. Ama oyuna başlayan kadro bunu ancak belli bir noktaya kadar getirebildi. Şenol hoca şu anda hayalindeki değil elindeki kanat forvet oyuncuları ile oynuyor. Doğal olarak bunlarla da oyunu belli bir noktaya kadar götürebiliyor."

"İZLEYENLERE KÜÇÜK DİLİNİ YUTTURDULAR"

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ATTİLA GÖKÇE/MİLLİYET: "Heyacansız, soğuk, soluk, renksiz ve keyifsiz bir maç izledik. Karagümrük de Başiktaş da bu durgun akan maçı hareketlendirmek için ancak ikinci yarıda bir şeyler yaptılar... Bir sürü hata yaparak... Seyredene küçük dilini yutturdular. Beşiktaş’ın ilk yarıdaki durgun, statik oyunu, bireysel performans düşüklüklerini de hesaba katarsanız “eskimiş” bir takımın yorgunluğuydu sanki... Süper Ligin öteki takımlarında gördüğümüz transfer yağmurunun yıldızları elbette Beşiktaş şovunda yer ve rol almıyordu. Beşiktaş kontrollü gittiği transferde yedek kulübesine ancak Rebic’i yetiştirebilmişti. O da 61’de oyuna girdi, bir iki güzellikle Onur’u gol poziyonuna soktu ama kalede Arjantin’den gelen Dituro vardı."

"SAÇ BAŞ YOLDURDU"

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SİNAN VARDAR/FOTOMAÇ: "Beşiktaş; kanat aksiyonları zayıf bir görünümde kalınca pozisyon üretmekte başarısız kaldı. Muleka ne yapmak istediğini kendisi de anlamayınca iki pozisyonu kolayca harcayıp saç baş yoldurdu. İkinci yarının başında kazanılan penaltıda Aboubakar'ın antrenmanda yedek kaleciyi çalıştırır gibi vuruşu, klasına yakışmadı. Onur'un gayretinden şüphem yok ama sağ önde kayboldu gitti."

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