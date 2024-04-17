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    4. Karakoldaki yasak aşkın altından uyuşturucu çetesi çıktı! Polis memurları görevi kötüye kullanmak suçuyla karşı karşıya

    Karakoldaki yasak aşkın altından uyuşturucu çetesi çıktı! Polis memurları görevi kötüye kullanmak suçuyla karşı karşıya

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.04.2024 08:57
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    Birleşik Krallık'ın Batı Yorkshire bölgesinde görev yapan 41 yaşındaki Şef Supt Daniel Greenwood emri altındaki 24 yaşındaki PC Caitlin Howarth isimli polis memuruyla yaşadığı yasak aşkın ifşa edilmesinden sonra görevinden uzaklaştırıldı. Kendisi de uzaklaştırma cezasına çarptırılan Howarth, hapisteki bir uyuşturucu baronuyla bağlantısı nedeniyle yargılanıyor.

    MYNET|DIŞ HABERLER Birleşik Krallık'ın Batı Yorkshire bölgesinde görev yapan 41 yaşındaki Şef Supt Daniel Greenwood ve aynı karakolda görev yapan 24 yaşındaki meslektaşı PC Caitlin Howarth arasındaki yasak aşk ifşa edildi. Olaya ilişkin 2021 yılında başlatılan soruşturma kapsamında ikili görevi kötüye kullanmak suçuyla görevlerinden uzaklaştırıldı.

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    Evli olan Şef Supt Daniel Greenwood, hapisteki bir uyuşturucu baronuyla bağlantısı nedeniyle sevgilisi PC Caitlin Howarth ile birlikte yargılanacak. Duruşmanın Şubat ayında başlayacağı ifade edildi.

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    polis Birleşik Krallık
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