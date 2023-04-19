Karamollaoğlu'ndan DEVA Partisi'ne tepki: AK Parti'den bile oy alamamış bir parti

Millet İttifakı içinde yer alan 6 parti'den 4'ü CHP listelerinden seçime giriyor. İYİ Parti ayrı bir listeyle seçime girerken, CHP kendi listesinden 77 kontenjanı Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'ye ayırdı.

İTTİFAK İÇİNDE İTTİFAK FORMÜLÜ NEDEN OLMADI?

Milletvekili aday listeleri açıklanmadan önce Millet İttifakı içinde yer alan DEVA, Gelecek ve Saadet Partileri, "İttifak içinde ittifak" modelini görüştü. Kamuoyunda uzun süre tartışılan konuda 3 parti uzlaşmaya varamadı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bu girişim için çok emek verdiğini ancak bir netice alınmadığını belirtti.

'LİDERLİK' KRİZİ

Gazeteci Gürkan Zengin'in, uzlaşma sağlanmama sebebinin DEVA Partisi'nin liderlik yapmak istemesini hatırlatması üzerine sinirlenen Karamollaoğlu, "Böyle bir mantık olur mu?" diyerek ittifak ortağı DEVA Partisi'ne tepki gösterdi.

Karamollaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

Onlar kendilerini bir düşünsünler. Yeni kurulmuş bir parti. Doğru dürüst AK Parti'den bile oy alamamış bir parti. Bana bunları söylettirmeyin. 20 yıllık bir partiyi bırakacaksınız, bu partinin sandıklarda temsil hakkı var, siz durun biz gireceğiz diyeceksiniz. Bunu söylediler doğru... Ama ben garipsedim. Böyle bir mantık olur mu?

