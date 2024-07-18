"Karantina" filmi geliyor! Başrollerini Meltem Akçöl ve Demirhan Demircioğlu paylaşacak

Beyza Alkoç ve Koray Yeltekin'in birlikte senaryolaştırdığı filmin yönetmen koltuğunda Ahmet Topuz yer alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Meltem Akçöl ve Demirhan Demircioğlu ile birlikte Onur Bay, Taha Baran Özbek, İlker Aksum ve Deniz Uğur gibi isimler de bulunuyor.

KARANTİNA FİLMİNİN KONUSU

Zeynep Akay (Merve Akçöl) babası ve annesi ile birlikte, babasının yeni işi sebebiyle eski okulundan ve evinden ayrılıp babasının şirketi tarafından onlara tahsis edilen yeni evlerine taşınır. Eğitim hayatına Zorlu Koleji'nde devam edecek olan Zeynep’i okulun ilk günü büyük bir karmaşa beklemektedir. Okul müdürü Ender Zorlu (İlker Aksum), tüm öğrencileri okulun konferans salonunda toplar ve bir öğrencide çok ciddi bir salgın hastalığın belirtileri olduğunu ve durumlar netleşene kadar kimsenin okuldan çıkamayacağını, karantinaya alındıklarını duyurur.

Karantina kararından sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve olaylar önü alınmaz bir şekilde gelişmeye devam edecektir. Ender Zorlu’nun oğlu Onur (Demirhan Demircioğlu) ise, bir taraftan babasının rahatsızlığı nedeniyle onu korumaya çalışırken, diğer taraftan da yakın arkadaşları ile birlikte okulda gelişen sıra dışı olayları çözmeye kararlıdır. Onur, hiç beklemediği anda aşk ile tanışırken, hayatının alt üst olmasıyla kritik kararlar vermek zorunda da kalacaktır.