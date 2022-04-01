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  4. Kardeş Payı, İşler Güçler gibi yapımların yönetmeni Selçuk Aydemir bu defa tiyatro sahnesinde!

Kardeş Payı, İşler Güçler gibi yapımların yönetmeni Selçuk Aydemir bu defa tiyatro sahnesinde!

01.04.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Senaryosunu yazdığı, yönettiği 6 filmle yaklaşık 22 milyon izleyiciye, TV dizileriyle ise yüksek izlenme oranlarına ulaşan Selçuk Aydemir, ‘Şaşırt Beni’ ile tiyatro sahnesine de uzandı.

Kardeş Payı, İşler Güçler gibi yapımların yönetmeni Selçuk Aydemir bu defa tiyatro sahnesinde!

Pandemi döneminde uzun süre kapalı olan tiyatrolar kısıtlamaların kaldırılmasıyla yeniden ayağa kalkma çabası gösteriyor. O çabayı gösterenlerden biri senaryosunu yazdığı, yönettiği 6 filmle yaklaşık 22 milyon kişiye, TV dizileriyle yüksek izlenme oranlarına ulaşan Selçuk Aydemir.

Selçuk Aydemir, yazdığı ve yönettiği 'Şaşırt Beni' adlı tiyatro oyunuyla kariyerine yeni bir pencere açtı. Yılın oyunu olmaya aday “Şaşırt Beni”, 23 Nisan’da sanatseverlerle buluşacak.

ŞAŞIRT BENİ 70x100

Kadrosunda Pelin Karahan, Çağdaş Onur Öztürk, Murat Akkoyunlu, Tuna Kırlı, Yasemin Baştan, Barış Yıldız, Korhan Herduran, Adem Türker gibi oyuncuların olduğu 2 perdelik komedi oyun, çok yakında seyircisiyle buluşacak.


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