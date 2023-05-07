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Kardeşini düğüne davet etmedi! Kübra Açıl 'Biz kaçtık' notuyla paylaştı

07.05.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı'nın ablası son dönemde merak konusu oluyor. Eski eniştesi ve sevgilisiyle yakın arkadaş olan Kübra Açıl kardeşinin hedefindeydi. 3 gün 3 gece süren düğüne davet edilmeyen Açıl o günlerde kendini yeni deneyimlere adadı.

Kardeşini düğüne davet etmedi! Kübra Açıl 'Biz kaçtık' notuyla paylaştı

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ikinci evliliğini yapan Şeyma Subaşı düğün öncesi ablasıyla ilgili sözleriyle gündeme gelmişti.

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla ile yakın arkadaş olan Kübra Açıl'ı düğüne davet etmeyen Subaşı herkesi şoke etti.

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Subaşı açıklamasında "Ruhunun özel olmadığını düşünmediğim insanlar düğünde olmayacak, ablam dahil" demişti. Günlerdir süren düğün sırasında akla Açıl geldi.

Ekran Alıntısı

Kübra Açıl ise düğün gündemdeyken yeni deneyimlere yelken açtı ve Hollanda'da bir grupla vakit geçirdiği anları 'Biz kaçtık' notuyla paylaştı.

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11 derecede suda yüzerek hayatında farklı bir deneyime imza atan Açıl'ın paylaşımlarına kimi takipçisi "Kardeşinle olmalıydın" yazarken kimi de "Şeyma hata yaptı" yorumlarında bulundu.

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Şeyma Subaşı Kübra Açıl Acun Ilıcalı sevgilisi

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