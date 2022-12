Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran kimdir, kaç yaşında? Onur Seyit Yaran Milyoner'de yarışacak!

Kardeşlerim dizisi ile yıldızı parlayan Onur Seyit Yaran'ın hayatı ve daha önce oynadığı dizileri, seyirciler merak etti. Onur Seyit Yaran hem oyuncu hem de modeldir. Peki Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran kimdir, kaç yaşında? İşte Onur Seyit Yaran hayatı...

KARDEŞLERİM'İN DORUK'U ONUR SEYİT YARAN KİMDİR?

13 Ocak 1996 İstanbul doğumlu Onur Seyit Yaran 26 yaşındadır. Türk dizi oyuncusu ve eski modeldir. Best Model of Turkey 2016 birincisi seçildi. Best Model of Turkey yarışmasından sonra Best Model of World yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.

2017-2019 yıllarında yayınlanan Kalk Gidelim dizisinde Canber Dal, 2019-2020 aralığında yayınlanan Vuslat dizisinde Enes rolüne hayat verdi.

Oyunculuk alanında 2018'den bu yana çok sayıda ödüle layık görüldü.