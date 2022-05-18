"Kardeşlik Destanı Dans Gösterisi" İstanbul'da 21 Mayıs'ta sahnelenecek

Tiyatro ve dansın buluştuğu Kardeşlik Destanı Dans Gösterisi, Türk topluluklarının ortak değerlerini odak noktasına alarak, Türk kültürünün zenginliklerini anlatıyor. Türkiye ve Azerbaycan'dan 100 sanatçının sahne alacağı gösteri, 21 Mayıs'ta Ülker Sports Arena'da ilk kez İstanbullu izleyiciyle buluşacak.

Tiyatro ve dansın tek bir çatı altında buluşturulduğu Kardeşlik Destanı Dans Gösterisi, ozan-âşık sanatı, destanlar, müzik folkloru, tasavvuf, tarihsel kahramanlıklar ve Türk topluluklarının ortak değerlerini sahneye taşıyor. Türkiye ve Azerbaycan’dan 100 dansçının yer aldığı gösteri 12 farklı hikayeden ve iki perdeden oluşuyor.

YOLCULUĞU DEVAM EDECEK

120 dakika süren gösterinin yapımcılığını Cantürk Alagöz'ün, müziklerini Taner Demiralp, kostüm tasarımını Sibel Danış, kostüm uygulamasını ise Tahir Bakkal üstleniyor. Gösteri, İstanbul'daki prömiyerin ardından Ankara, Mersin, Adana, Bursa, Eskişehir ile Türkiye turnesine devam edecek.

