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"Kardeşlik Destanı Dans Gösterisi" İstanbul'da 21 Mayıs'ta sahnelenecek

18.05.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alagöz Kültür Sanat'ın hazırladığı Kardeşlik Destanı Dans Gösterisi, sanatseverleri Nuh Tufanı'ndan Nevruz'a, destanlardan kahramanlara, acılardan zaferlere uzanan bir yolculuğa çıkaracak. Türkiye ve Azerbaycan’dan 100 sanatçının aynı sahneyi paylaşacağı gösterinin ilk gösterimi 21 Mayıs’ta İstanbul’da olacak.

"Kardeşlik Destanı Dans Gösterisi" İstanbul'da 21 Mayıs'ta sahnelenecek

Tiyatro ve dansın buluştuğu Kardeşlik Destanı Dans Gösterisi, Türk topluluklarının ortak değerlerini odak noktasına alarak, Türk kültürünün zenginliklerini anlatıyor. Türkiye ve Azerbaycan'dan 100 sanatçının sahne alacağı gösteri, 21 Mayıs'ta Ülker Sports Arena'da ilk kez İstanbullu izleyiciyle buluşacak.

Tiyatro ve dansın tek bir çatı altında buluşturulduğu Kardeşlik Destanı Dans Gösterisi, ozan-âşık sanatı, destanlar, müzik folkloru, tasavvuf, tarihsel kahramanlıklar ve Türk topluluklarının ortak değerlerini sahneye taşıyor. Türkiye ve Azerbaycan’dan 100 dansçının yer aldığı gösteri 12 farklı hikayeden ve iki perdeden oluşuyor.

YOLCULUĞU DEVAM EDECEK

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120 dakika süren gösterinin yapımcılığını Cantürk Alagöz'ün, müziklerini Taner Demiralp, kostüm tasarımını Sibel Danış, kostüm uygulamasını ise Tahir Bakkal üstleniyor. Gösteri, İstanbul'daki prömiyerin ardından Ankara, Mersin, Adana, Bursa, Eskişehir ile Türkiye turnesine devam edecek.

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