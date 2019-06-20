YEMEK

Kardiyologların ağzına sürmediği 8 yiyecek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.06.2019 11:06 | Son Güncelleme

Kardiyologların yemeyi reddettiği bu 8 yiyeceği siz de hayatınızdan çıkararak kalp sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Kardiyologların ağzına sürmediği 8 yiyecek

Unutmayın ki düzgün bir beslenme modeli uygulayarak kalp sağlığınızı korumak sizin elinizde!

İşlenmiş etler

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Pastırma, jambon, sucuk, sosis gibi işlenmiş etler artık hayatımızın bir parçası. Ancak New York'taki Columbia Presbiteryen'deki kardiyolog ve tıp profesörü Jennifer Haythe, bu ürünlerin yanına bile yaklaşılmaması gerektiğini söylüyor.
İşlenmiş et, raf ömrünü artırmak için tuzlanmış, kurutulmuş, fermente edilmiş veya tütsülenmiş et anlamına gelir. Bu yiyecekler mutfakta pratik olsa da içeriğinde onlarca kimyasal madde içermektedirler. Düzenli ve çok miktarda tüketmek ise kalp sağlığına zarar verir.

Kırmızı et

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Son derece lezzetli olan biftek için, "Doymuş yağ, kolesterol ve tuz dolu” diyor Dr. Haythe. Dr. Haythe, tüm hastalarına kırmızı eti ayda bir kez ile sınırlamalarını öneriyor.

Patates cipsi

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New England Tıp Dergisi'nde yayınlanan bir çalışma dünyadaki insanların yüzde 99,2 'sinin her gün 2,000 miligramdan fazla sodyum tükettiğini tespit etti. (Pek çok sağlık kuruluşu günde 1.500 miligramdan fazlasını önermemektedir) Günde 2.000 miligramdan fazla sodyum tüketen insanlar, her 10 kardiyovasküler ölümden birini oluşturmaktadır. Cipsler ise yüksek miktarda sodyum içerirler. Patlamış mısırdan veya cipslerden tamamen vazgeçemiyorsanız, fırınlanmış cipslere ve hafif tuzlu ve tereyağlı patlamış mısırlara geçmeyi deneyin.

Pizza

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Dr. Haythe, pizza için “Tuz ve işlenmiş peynirle doldurulmuş dev bir karbonhidrat” diyor. Eğer pizza yemekten vazgeçemiyorsanız en sağlıklı bir şekilde hazırlananı tercih edin. Kepek hamurlu, zeytinyağlı ve keçi peynirli sağlığınız için en ideal olanıdır.

Sofra tuzu

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Fazla tuz tüketmek tansiyon ile ilgili sorunlara neden olabilir. Kan basıncınız çok yüksekse, atardamarlarınız sertleşebilir ve daralabilir. Bu da kalp hastalığı riskini artırır. Dr. Haythe, yemek pişirirken hiçbir şekilde tuz katmıyor. Dr. Haythe'e göre tuzun cinsinin de hiçbir önemi yok. Yüksek tansiyonla mücadele ediyorsanız tuz alımınızı sınırlayın. Tuz yerine kimyon, köri, sarımsak, biberiye gibi baharatlar tercih edebilirsiniz.

Enerji içecekleri

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“Bu enerji içeceklerinin çoğunda, aritmiyi tetikleyebilecek kadar yüksek miktarda kafein var” diyor. Monica. Yüksek oranda kafein, ginseng, taurin ve guarana maddeleri içeren enerji içecekleri yüksek oranda alındıktan sonra kalp ritim bozukluklarına, hele bir de alkol ile tüketildiklerinde kalp krizi, ritim bozukluğu, bilinç kaybı ve ani ölümlere neden olabilir.

Derin yağda kızartılmış tavuk

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Bol yağda kızarmış yiyecekler lezzetli olabilir, ancak Dr. Weinberg’e göre, yiyecek sebzeli olsa bile, derin yağda kızardıktan sonra besin değerlerini neredeyse tamamen kaybeder. Kızgın yağ, vitaminlerin ve antioksidanların yapısını değiştirir. Kızartmalar kalp ve damar sağlığının baş düşmanıdır. Özellikle dışarıda, tüm gün aynı yağ içinde pişirilen kızarmış yiyecekler, vücuda zararlı trans yağ asitlerini yükleyerek damar sertliği oluşumunu hızlandırır.

Hazır noodle

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Bu aperatif paketler, birçoğumuz için hayat kurtarıcıdır. Ancak küçük bir paket kalp sağlığına ciddi hasarlar verir. Sodyum oranı yüksek olan hazır noodle'lar, kan basıncını yükseltebilir.


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Anahtar Kelimeler:
kalp sağlığı kalp ve damar sağlığı sağlıklı beslenme

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
O yüzden aç kalıp sap samanla besleniyorlar...)))))))
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