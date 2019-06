Kardiyologların ağzına sürmediği 8 yiyecek

Unutmayın ki düzgün bir beslenme modeli uygulayarak kalp sağlığınızı korumak sizin elinizde!

İşlenmiş etler

Pastırma, jambon, sucuk, sosis gibi işlenmiş etler artık hayatımızın bir parçası. Ancak New York'taki Columbia Presbiteryen'deki kardiyolog ve tıp profesörü Jennifer Haythe, bu ürünlerin yanına bile yaklaşılmaması gerektiğini söylüyor.

İşlenmiş et, raf ömrünü artırmak için tuzlanmış, kurutulmuş, fermente edilmiş veya tütsülenmiş et anlamına gelir. Bu yiyecekler mutfakta pratik olsa da içeriğinde onlarca kimyasal madde içermektedirler. Düzenli ve çok miktarda tüketmek ise kalp sağlığına zarar verir.

Kırmızı et



Son derece lezzetli olan biftek için, "Doymuş yağ, kolesterol ve tuz dolu” diyor Dr. Haythe. Dr. Haythe, tüm hastalarına kırmızı eti ayda bir kez ile sınırlamalarını öneriyor.

Patates cipsi



New England Tıp Dergisi'nde yayınlanan bir çalışma dünyadaki insanların yüzde 99,2 'sinin her gün 2,000 miligramdan fazla sodyum tükettiğini tespit etti. (Pek çok sağlık kuruluşu günde 1.500 miligramdan fazlasını önermemektedir) Günde 2.000 miligramdan fazla sodyum tüketen insanlar, her 10 kardiyovasküler ölümden birini oluşturmaktadır. Cipsler ise yüksek miktarda sodyum içerirler. Patlamış mısırdan veya cipslerden tamamen vazgeçemiyorsanız, fırınlanmış cipslere ve hafif tuzlu ve tereyağlı patlamış mısırlara geçmeyi deneyin.