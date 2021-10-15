"Karım için saçımı süpürge ettim" demişti! Esra Erol'da yayın bitti ortalık karıştı! İşte o anlar...

ATV'nin reyting rekorları kıran programı Esra Erol'da, her gün farklı olay ve konular ele alınıyor. Dünkü canlı yayına Mustafa ve eşi Gülşen Yoldaşer çifti damga vurdu.

"EŞİME BÜYÜ YAPILDI"

Mustafa Yoldaşer, eşi Gülşen Yoldaşer'in 50 gündür kayıp olduğunu ve 3 çocukla bir başına kaldığını anlatmıştı. Eşine büyü yapıldığını iddia eden koca, "Çok üzgünüm, karım için saçımı süpürge ettim" diye isyan etmişti.

CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİLER

Mustafa-Gülşen Yoldaşer çifti Esra Erol'un bugünkü programında yüzleşti. Canlı yayın sona erdikten sonra ortalık karıştı.

Program sona erdikten sonra Gülşen Yoldaşer sinir krizi geçirdi. Eşi Mustafa Yoldaşer ise, "Seni boşamıyorum başkalarının etkisi altında kalıyorsun. Serpil Hanım ve çevresindekilerin etkisi altında kalıyor. Serpil Hanım neden şimdi iyi davranıyor? Çünkü ilerisi için planları var. Yaşlı kadınları götürmüyor da neden genç kadını getiriyor. Kötü yolda kullanacaklar.

Bunların psikoloji bozuldu depresyondalar. Tedavi edilip yeniden ailelerine kazandırılması lazım. Ben eşimi iyi tanıyorum. Normalde benim işim böyle biri değildir. O kadınlar yüzünden özgür yaşamaya çalıştı. Kadınlar dedi; 'Kocan kel oldu. Yanına yakışmıyorsun. Kocanı sevme' diyerek onu kandırdılar. Sen iyi değilsin." ifadelerini kullandı.



