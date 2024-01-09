Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden kadının midesinden 35 yıllık 'taş bebek' çıktı! Farkında bile değildi... Doktorları şaşkına çevirdi

MYNET- DIŞ HABERLER 73 yaşındaki ismi açıklanmayan Cezayirli hastanın midesinin röntgen taramaları, yaklaşık yedi aylık olduğu ve 4,5 kilo ağırlığında olduğu tespit edilen taş fetüsün görüntülerini ortaya çıkarttı. Yıllar içinde karın ağrısı şikayetine rağmen doktorlar Cezayirli kadının farkında bile olmadan 35 yıl boyunca taş bebeği taşıdığını ancak normal bir hayat yaşamaya devam ettiğini ifade etti.

TAMAMEN KİRECE DÖNDÜ

ABD Ulusal Ajansı'na göre, nadir görülen bir durum olan lihopedion, fetüsün hamilelik sırasında ölmesi ve vücut tarafından yeniden emilemeyecek kadar büyük olması durumunda ortaya çıkar ve anneyi enfeksiyona neden olan ölü dokudan korumak için kalsifikasyona (taşa dönüşmesine) neden olur.

ABD'deki Üniversite Hastaneleri Vaka Tıp Merkezi'nden Dr. Kim Garcsi, dokudaki kireçlenmenin anneyi enfeksiyondan koruduğunu ancak bunun aynı zamanda fetüsün onlarca yıl boyunca fark edilmeden kalabileceği anlamına da geldiğini söyledi.