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  4. Karısının müstehcen pozlarını paylaşmıştı! Kanye West'ten hayrete düşüren yasak

Karısının müstehcen pozlarını paylaşmıştı! Kanye West'ten hayrete düşüren yasak

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.01.2024 08:15 | Son Güncelleme:
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Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ABD’li rapçi Kanye West eşi Bianca Censori'nin müstehcen pozlarını paylaşmasıyla eleştiriliyordu. West şimdi de karısına bakın nasıl bir yasak getirdi.

Karısının müstehcen pozlarını paylaşmıştı! Kanye West'ten hayrete düşüren yasak

46 yaşındaki rapçi Kanye West, 2022 yılında evlendiği mimari tasarımcı Censori’nin müstehcen fotoğraflarını sık sık sosyal medyada paylaşıyor.

Sıradışı davranışlarıyla ve bipolar bozukluk hastalığıyla gündemden düşmeyen Kanye West yine çok konuşulacak bir harekete imza attı.

Ekran Alıntısı

Kanye West'in, eşi Bianca Censori'yi olumsuz yorumlardan korumak için sosyal medyayı kullanmasını yasakladı.

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Bu iddialar sonrası genç modasının arkadaşları kararı Bianca Censori'yi daha da 'izole etmek' için başka taktik olarak değerlendirdi. Bianca Censori'nin arkadaşları 'Bianca'nın her zaman sosyal medyası vardı ve Kanye ile evlenene kadar da sosyal medyada aktifti,' dedi.

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Ye adını kullanan rapçinin karısının korunmaya ihtiyacı olduğunu iddia etmesine rağmen müstehcen resimleri kendi Instagram hesabında yayınlaması modacının arkaadaşlarını rahatsız etti.

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Kanye West sosyal medya evlendi yaşında
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