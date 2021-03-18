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  4. Karısının sevgilisiyle mesajlaştı! Müge Anlı'da yine bomba anlar yaşandı

Karısının sevgilisiyle mesajlaştı! Müge Anlı'da yine bomba anlar yaşandı

18.03.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı canlı yayınında yine ilginç anlar yaşandı. 29 yaşındaki Cengiz Altunoğlu boşanma davasının olduğu gün ortadan kayboldu. Endişeye kapılan gözü yaşlı anne Hacer Altunoğlu, Müge Anlı’dan yardım istedi. Kayıp başvurusu sonrası ise ortaya çıkanlar herkesi şoke etti.

Müge Anlı programında skandal bir olay daha yaşandı. 29 yaşındaki Cengiz Altunoğlu boşanma davasının olduğu gün ortadan kayboldu. Endişeye kapılan gözü yaşlı anne Hacer Altunoğlu, Müge Anlı’dan yardım istedi.

Kayıp başvurusu sonrası ise ortaya çıkanlar herkesi şoke etti. Cengiz Altunoğlu’nun henüz eşi olan Derya Altunoğlu’nun başka bir erkekle boşanmadan düğün yaptığı, Cengiz’in karısı ile birlikte olan adamla olan WhatsApp mesajları ortaya çıkınca her şey karıştı.

MÜGE ANLI MESAJLARI OKUDU

Müge Anlı Whatsapp'taki mesajlaşmaları canlı yayında okudu. Cengiz Altunoğlu, karısının berber yaşadığı erkekle WhatsApp'tan mesajlaşmasıyla şoke ederken Müge Anlı ise tepki gösterdi.

Anlı programdaki kişiye "Eşinin sevgilisine kardeşim denir mi" diyerek kızdı.

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CANLI YAYINDA ORTAYA ÇIKTI

Boşanma davasının olduğu gün ortadan kaybolan Cengiz Altunoğlu, İstanbul’da ortaya çıktı. Kuzeninin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler Cengiz Altunoğlu’nun eski eşine ve ailesine öfkeli olduğunu dile getirdi. Buraya kafa dinlemeye geldiğini belirten Altunoğlu, annesinin canlı yayına çıkacağını bilmediğini söyledi.

Eşi ile 17 yaşında kaçırarak evlendiğini ancak kayınvalidesinin kendisini istemediğini dile getirdi. Altunoğlu, karışına annesinin “Sen dön seni Cavit isimli biriyle evlendireceğim” dediği karısının ise nikahlı olup evlenemeyeceğini söylemesi üzerine her gün aradığını söyledi.

“SENİ BOYNUZLU BOYNUZLU GEZDİRECEĞİM”

Baldızının ise karısının numarasını başkalarına dağıttığını, onu kandırdığını söyledi. Cengiz Altunoğlu, eşinin evli olmalarına rağmen başka biri ile birlikte olduğunu söyleyerek herkesi şoke etti.

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Altunoğlu, eşi Derya’nın ona, “seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim” şeklinde mesajlar atıp konuşmalar yaptı. Sevgilisi ile olan görüşmelerini attığını iddia etti. Eşinin anlaşmalı boşanırlarsa kendisine 15 bin lira vereceğini de açıkladı.

MÜGE ANLI ŞOKE OLDU

Müge Anlı’nın ‘bir erkek evden kaçar mı?’ sorusuna Cengiz Altunoğlu’nun bunalıma girdim demesi üzerine Müge Anlı çileden çıktı. “Annenin ömründen 10 günde 10 yıl ömrünü aldın, kadın perişan oldu” dedi.

Yaptığı açıklamada düğün davetiyesini gördüm diyen Cengiz Altunoğlu eski eşinin dövdü iddialarına da "Ben onu dövmedim” diyerek yalanladı. Eski eşinin yeni sevgilisinin onu boşanmazsa öldürmekle tehdit ettiğini açıkladı.

EVDEN KAÇAN KADIN YAYINDA

Cengiz Altunoğlu’nun boşanmadan evlendiğini söylediği eşi Derya Altunoğlu canlı yayına katıldı. Genç kadın, Cengiz ile ilgili şok iddialarda bulundu. Derya, “Annemin evine 2 tane adam yollayıp eve dönmemi istedi. Kendi bacağına bıçak sokup babama sen yaptın deyip seni suçlarım” dedi. "Bizi rezil etmek için oraya çıktılar" demesi üzerine Müge Anlı, “sen evliyken düğün davetiyesi bastırmışsın" dedi.

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Düğün davetiyesini canlı yayında seyircilere gösterdi. Cengiz Altunoğlu Derya’nın giderken hamile olduğunu söyleyerek evine giden 2 kişinin kayınvalidesinin peşine taktığını söyledi.

Damadının mafyalıkla suçladığı kayınvalide ise ev hanımı olduğunu evde yatalak hastaSı olduğunu dile getirip suçlamaları kabul etmedi.

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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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