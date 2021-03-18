Karısının sevgilisiyle mesajlaştı! Müge Anlı'da yine bomba anlar yaşandı

Boşanma davasının olduğu gün ortadan kaybolan Cengiz Altunoğlu, İstanbul’da ortaya çıktı. Kuzeninin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler Cengiz Altunoğlu’nun eski eşine ve ailesine öfkeli olduğunu dile getirdi. Buraya kafa dinlemeye geldiğini belirten Altunoğlu, annesinin canlı yayına çıkacağını bilmediğini söyledi.

Kayıp başvurusu sonrası ise ortaya çıkanlar herkesi şoke etti. Cengiz Altunoğlu’nun henüz eşi olan Derya Altunoğlu’nun başka bir erkekle boşanmadan düğün yaptığı, Cengiz’in karısı ile birlikte olan adamla olan WhatsApp mesajları ortaya çıkınca her şey karıştı.

Müge Anlı programında skandal bir olay daha yaşandı. 29 yaşındaki Cengiz Altunoğlu boşanma davasının olduğu gün ortadan kayboldu. Endişeye kapılan gözü yaşlı anne Hacer Altunoğlu, Müge Anlı’dan yardım istedi.

Eşi ile 17 yaşında kaçırarak evlendiğini ancak kayınvalidesinin kendisini istemediğini dile getirdi. Altunoğlu, karışına annesinin “Sen dön seni Cavit isimli biriyle evlendireceğim” dediği karısının ise nikahlı olup evlenemeyeceğini söylemesi üzerine her gün aradığını söyledi.

“SENİ BOYNUZLU BOYNUZLU GEZDİRECEĞİM”

Baldızının ise karısının numarasını başkalarına dağıttığını, onu kandırdığını söyledi. Cengiz Altunoğlu, eşinin evli olmalarına rağmen başka biri ile birlikte olduğunu söyleyerek herkesi şoke etti.

Altunoğlu, eşi Derya’nın ona, “seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim” şeklinde mesajlar atıp konuşmalar yaptı. Sevgilisi ile olan görüşmelerini attığını iddia etti. Eşinin anlaşmalı boşanırlarsa kendisine 15 bin lira vereceğini de açıkladı.

MÜGE ANLI ŞOKE OLDU

Müge Anlı’nın ‘bir erkek evden kaçar mı?’ sorusuna Cengiz Altunoğlu’nun bunalıma girdim demesi üzerine Müge Anlı çileden çıktı. “Annenin ömründen 10 günde 10 yıl ömrünü aldın, kadın perişan oldu” dedi.

Yaptığı açıklamada düğün davetiyesini gördüm diyen Cengiz Altunoğlu eski eşinin dövdü iddialarına da "Ben onu dövmedim” diyerek yalanladı. Eski eşinin yeni sevgilisinin onu boşanmazsa öldürmekle tehdit ettiğini açıkladı.