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    4. Karısının TikTok'tan ilişkisi olduğunu öğrendi! Aldatılan adam çocuklarının gözü önünde karısını boğarak öldürdü... Cansız bedeni bavula koyarak nehre attı

    Karısının TikTok'tan ilişkisi olduğunu öğrendi! Aldatılan adam çocuklarının gözü önünde karısını boğarak öldürdü... Cansız bedeni bavula koyarak nehre attı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.06.2024 15:40
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    Londra'nın Lea Nehri'nde bulunan bir bavulunun içinden çıkan cansız bir kadın bedeni ülkede infiale neden oldu. Cansız bedenin 24 yaşındaki Suma Begüm isimli kadına ait olduğu belirtilirken kadını 47 yaşındaki kocası Aminan Rahman eşini öldürme suçundan tutuklandı.

    Karısının TikTok'tan ilişkisi olduğunu öğrendi! Aldatılan adam çocuklarının gözü önünde karısını boğarak öldürdü... Cansız bedeni bavula koyarak nehre attı

    MYNET|DIŞ HABERLER Doğu Londra'daki Docklands'taki dairelerinde 24 yaşındaki Suma Begüm'e küçük çocuklarının gözü önünde 47 yaşındaki kocası Aminan Rahman tarafından canice katledildi. Karısını boğarak öldüren eş Rahman daha sonrasında cansız bedeni bir bavula koydu ve Lea Nehri'ne attı. Ceset cinayetin işlenmediği tarihten 10 gün sonra bulundu.

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    Mahkemede olayın kıskançlık tartışması nedeniyle hararetlendiği ifade edildi. Begüm'ün TikTok'tan bulduğu bir adamla sevgili olduğunu öğrenen eş Rahman cinayet getirerek eşini boğarak öldürdü. Rahman cinayet ve saldırı suçlamalarını kabul etmiyor. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği söylendi.

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