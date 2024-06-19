Karısının TikTok'tan ilişkisi olduğunu öğrendi! Aldatılan adam çocuklarının gözü önünde karısını boğarak öldürdü... Cansız bedeni bavula koyarak nehre attı

MYNET|DIŞ HABERLER Doğu Londra'daki Docklands'taki dairelerinde 24 yaşındaki Suma Begüm'e küçük çocuklarının gözü önünde 47 yaşındaki kocası Aminan Rahman tarafından canice katledildi. Karısını boğarak öldüren eş Rahman daha sonrasında cansız bedeni bir bavula koydu ve Lea Nehri'ne attı. Ceset cinayetin işlenmediği tarihten 10 gün sonra bulundu.

Mahkemede olayın kıskançlık tartışması nedeniyle hararetlendiği ifade edildi. Begüm'ün TikTok'tan bulduğu bir adamla sevgili olduğunu öğrenen eş Rahman cinayet getirerek eşini boğarak öldürdü. Rahman cinayet ve saldırı suçlamalarını kabul etmiyor. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği söylendi.







