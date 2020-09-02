Karizmatik bir çete hikayesi: Peaky Blinders konusu ve oyuncuları

Peaky Blinders konusu ve oyuncuları ile çok fazla gündeme gelen bir dizi. Hikayesinin gerçek olup olmadığı konusunu, dizinin senaryosunu yazan Steven Knight şöyle açıklıyor: “Babamın bana anlattığı hikayelerden biri var ki onu mutlaka yazmak istiyorum: Peaky Blinders”! Böylesine merak uyandıran ve ilgiyle izlenen diziyi yakından tanımaya ne dersiniz? Peaky Blinders Dizisi Konusu Peaky Blinders, 1900lü yılların başındaki Birmingham'da yaşanan suç ve illegalizm eksenindeki olayları anlatıyor. Shelby Kardeşlerin çetesi Peaky Blinders, bir ailenin üyelerinden oluşuyor. Tarih kitaplarına göre böyle bir çetenin gerçekte var olduğu söylense de Peaky Blinders çetesi gerçekte bir ailenin üyelerinden değil, bir arkadaş grubunun üyelerinden oluşuyor. Birinci Dünya Savaşının ardından Birmingham’da birçok çetenin varlığı bilinse de Peaky Blinders çetesi gerçekte sadece bisiklet çalan ve ufak soygun vakalarıyla bilinen küçük bir çete. Tarihçiler uyarlanan kısmın aynı isimdeki bir çeteden ziyade Birmingham’daki diğer çeteler baz alınarak kurgulandığını söylüyor.

Dizi; şapkalarındaki jiletlerle insanları kör etmeleriyle bilinen bu çeteyi, devlete karşı gelen bahis baronlarını ve komünistlerin devletle olan husumetlerini konu alıyor. Çetenin yaptığı operasyonlar, şehre bir müfettiş gelmesini sağlıyor ve olay örgüsü müfettiş, düşman çeteler ve Peaky Blinders arasında geçiyor. Peaky Blinders Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Tommy Shelby (Cillian Murphy) Shelby Ailesi’nin reisi olan Tommy, dizinin ana karakteri. Zekasıyla dikkat çeken bu karakter, saç stilinin ve döneme uygun olan giyim tarzının yanında sigarasıyla da akıllarda yer ediyor. Ancak Cillian Murphy sigara kullanmayı sevmediği için tütün yerine başka bitkisel sigaralar kullanıyor. Tommy Shelby karakterinin bir sezonda 3000 sigara tükettiği söylentisini göz önünde bulundurduğumuz zaman bu sigaraların bitkisel olması Cillian Murphy adına bir teselli olarak kabul edilebilir. Başarılı bir dönem dizisi olan Peaky Blinders Tommy Shelby karakterinin ve Cillian Murphy’nin müthiş oyunculuğu ile bir başyapıta dönüşüyor. İrlandalı sktör kariyer performansına rock müziği ile başlasa da tiyatro ve sinemada daha büyük bir başarı yakaladığını söylemek mümkün.

Grace Burgess (Annabelle Wallis) Tommy Shelby’nin baş düşmanı olan Campbell ile birlikte çalışan Grace Burgess iyi bir ailede yetişmiş, vatansever bir kadın. Birmingham’ın çileli atmosferinde bir bara girip barmaid olarak çalışmak istediğini söyleyen Grace, dizinin en tutkulu sahnelerinin ve büyük bir aşkın ilk adımını atmış oluyor. Birmingham’ın kabuslarındaki çete olan Peaky Blinders Grace Burgess'la birlikte büyük bir aşkla çalkalanıyor. Peaky Blinders karakterleri arasında yer alan Grace, 35 yaşındaki İngiliz Aktris Annabelle Wallis tarafından canlandırılıyor. Güzel oyuncu yakın dönemde Jericho, True True Lie, Steel Trap, Ghost Town gibi yapımlarda da oynadı. Arthur Shelby (Paul Anderson) Ailenin en büyük erkek üyesi olmasına rağmen şımarık tavırlarıyla biliniyor Arthur Shelby. Katılmış olduğu savaşın etkisinden çıkamadığı için psikolojik problemler yaşayan Arthur, Tommy’nin ailedeki ağırlığını kabullenemediği için de sevilmeyen adam rolünde oynuyor. Ancak ailede hatalar çabuk affedildiği için Arthur’un küçük kardeşmişçesine avutulduğunu söylemek mümkün. Bu alkolik adam aynı zamanda Grace’in çalışmak istediği barın da sahibi.

Karakter İngiliz Aktör Paul Anderson tarafından canlandırılıyor. 42 yaşındaki Anderson, Sherlock Holmes filminde Sebastian Moran karakterini canlandırmıştı. Alfie Solomons (Tom Hardy) Alfie Solomons, dizide Yahudi bir çete lideri olarak biliniyor. Asıl mesleği sarraflık olan Solomons karakteri Tommy Shelby’nin karşısında sivrilen bir isim olarak akıllara kazınmış durumda. Tom Hardy’nin canlandırdığı, yobaz olmasına rağmen hoş bir ukalalığa sahip olan karakter “Peaky Blinders Tom Hardy ile bir başka güzel” dedirtiyor. Mad Max gibi önemli yapımlarda boy gösteren Hardy, Londra’da doğmuş ve 42 yaşında. Peaky Blinders Müzikleri Dizinin mutfağında çalışan isimlerin ortaya koyduğu çaba, gerek kurgu gerekse dekor olarak çok konuşulan bir formda. Anna Calvi, Ane Brun, Laura Marling gibi isimlerin eserlerini müthiş bir uyumla kullanan Peaky Blinders, introsunda Nick Cave ve The Bad Seeds’in ortak yapımı olan “Red Right Hand” şarkısını kullanıyor. Arctic Monkeys’in şarkılarına da yer veren dizi, kurgu ve dekor olarak döneme uygun olsa da müziklerini modern eserlerden seçiyor.

Peaky Blinders Kaç Sezon? Öncelikle dizinin henüz final sezonunu yayınlamadığını söyleyelim. 6 bölümden oluşan ilk serisini 2013 yılında BBC Two kanalında yayınlayan dizi, ikinci seri prömiyerini 2014, üçüncü serininkini ise 2016 tarihinde yaptı. Özellikle bu dönemde çok fazla konuşulması hemen ardından 2017 yılında dördüncü sezonun gelmesini sağladı. Dizinin hayran kitlesi nefes nefese yeni sezonu beklerken yapım onları geri çevirmedi ve yayınlanan son sezon 2019 yılında vizyona girdi. Beş sezon süren bu nefes kesici serüven büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor. Yönetmen tarafından yapılan açıklamada yeni sezon için hazırlıkların başlandığı söylense de salgın dolayısıyla bu sürecin ne kadar hızlı olacağı konusunda kesin bir fikir yok. Ancak dizinin yeni bir fragman yayınlamadığını ve yapımın henüz yayın tarihine dair net bir açıklama yapmadığını söyleyebiliriz. Peaky Blinders Ödüllere Doymuyor Karakterleriyle ve kutlama anlayışıyla Peaky Blinders dizisi o kadar büyük bir kitleye temas etmiş ki yurt dışında ve ülkemizde birçok işletme “Peaky Blinders Şapka” başlığı altında kaşmir şapka satışı yapıyor. Elbette kamuoyundaki bu ilgi ödül olarak da Peaky Blinders cast ekibine geri dönüş sağlıyor. İşte bu geri dönüşü gösteren ödüller: