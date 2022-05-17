Kars'ta korkunç olay! Yolda karşılaştığı kardeşlere kurşun yağdırdı, dakikalarca kalp masajı yapıldı ama...

Kars'ın Arpaçay ilçesi Aslanoğlu köyünde oturan Fevzi Koç daha önce aralarında husumet bulunan Uğur Otu ve Burhan Otu ile saat 10.00 sıralarında İlçe Tarım Müdürlüğü önünde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

OTU KARDEŞLERİ SİLAHIYLA VURDU

Kavga sırasında Fevzi Koç, belindeki tabancıyı çıkartıp, iki kardeşe ateş etti. Otu kardeşler, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığıldı.

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi iki kardeşe dakikalarca kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan Otu kardeşler, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İki kardeşin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan Fevzi Koç, Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

(DHA)

