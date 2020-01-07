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  4. Kars'taki hayvan pazarından karelerle İzmir'de fotoğraf sergisi

Kars'taki hayvan pazarından karelerle İzmir'de fotoğraf sergisi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 07.01.2020 14:05 | Son Güncelleme

Kars'taki hayvan pazarından karelerle İzmir'de fotoğraf sergisi

İZMİR (AA) - Karslı fotoğraf sanatçısı Kadir Ekinci, doğup büyüdüğü topraklardaki geleneksel hayvan pazarını anlatan "Mal Meydanı" adlı sergisini, İzmirli sanatseverlerle buluşturacak.

"Sessiz Işık", "Uzak Işık" adlarıyla yurt içi ve yurt dışında sergiler açan Kadir Ekinci'nin üçüncü kişisel sergisi "Mal Meydanı", 9 Ocak'ta Türkan Saylan Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde beğeniye sunulacak.

Kars'ta yaşamın bir parçası ve en önemli ticari merkezlerinden biri olan hayvan pazarının nostaljik yapısını 30 siyah beyaz fotoğraf karesine sığdıran Kadir Ekinci'nin sergisi 24 Ocak tarihine kadar açık kalacak.

- Çıkış öyküsü bir çift pabuç

Kadir Ekinci, sergiye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluk ve gençlik yıllarının hayvanların arasında geçtiğini anlatarak, babasının hayvan satışından elde ettiği gelir ile aile üyelerine hediyeler aldığını belirtti.

Babasının hayvanlarını sattıktan sonra, mal meydanı dönüşünde kendisine beyaz naylon ayakkabılar getirdiğini söyleyen Ekinci, "Çocukluğumdan kalma o ayakkabılar uzun yıllar sonra beni yeniden Kars'taki mal meydanına götürdü ve 10 yıllık süreçte meydanı yeniden fotoğrafladım." dedi.

Ekinci, hüzünle bugünün modernliğini sergide birleştirdiğini anlatarak, "Memleketimin hikayesi bu. Kars'ta çok önemli bir ticaret merkezi. Her gün binlerce hayvan alınıp, satılıyor. Memleket hasretimi de anlattım. 'Sessiz' Işık adlı sergimde köyümün evini, 'Uzak Işık' adlı sergimde de Kars'ı anlatmıştım. Bundan sonra da artık Kars'ta yaşayan insanlara ilişkin bir portre sergisi açmayı istiyorum." diye konuştu.

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fotoğraf Kadir Ekinci sergi

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