Karsu Dönmez evleniyor! İşte kına gecesinden ilk kareler

MYNET-Ülkemizde ve dünyada başarılı performanslarıyla adından söz ettirmeyi başaran ünlü şarkıcı Karsu Dönmez evleniyor. Nişanlısı Mike Schrama ile nikah masasına oturmak için gün sayan Dönmez, kına gecesi yaptı.

Kına gecesinden karelerini sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşan Karsu Dönmez beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'Allah tamamına erdirsin', 'tebrikler', 'bir ömür mutluluklar' gibi yorumlar yapıldı.

Karsu, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Mike Schrama’dan 2 yıl önce Antakya'da evlilik teklifi almıştı.

Şarkıcı teklif esnasında çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmıştı.