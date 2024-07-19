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  4. Karsu Dönmez evleniyor! İşte kına gecesinden ilk kareler

Karsu Dönmez evleniyor! İşte kına gecesinden ilk kareler

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.07.2024 08:21
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Sempatik tavırları ve renkli kişiliği ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Karsu Dönmez şimdilerde düğün için geri sayıma başladı. Mike Schrama ile nikah masasına oturmak için gün sayan şarkıcı Karsu Dönmez kına gecesi yaptı. Dönmez, kına gecesinden birçok kareyi takipçileriyle paylaştı.

MYNET-Ülkemizde ve dünyada başarılı performanslarıyla adından söz ettirmeyi başaran ünlü şarkıcı Karsu Dönmez evleniyor. Nişanlısı Mike Schrama ile nikah masasına oturmak için gün sayan Dönmez, kına gecesi yaptı.

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Kına gecesinden karelerini sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşan Karsu Dönmez beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'Allah tamamına erdirsin', 'tebrikler', 'bir ömür mutluluklar' gibi yorumlar yapıldı.

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Karsu, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Mike Schrama’dan 2 yıl önce Antakya'da evlilik teklifi almıştı.

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Şarkıcı teklif esnasında çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmıştı.

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Karsu karsu dönmez
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