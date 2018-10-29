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KARTAL’DA CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 22:30 | Son Güncelleme

Cumhuriyetin kuruluşunun 95’nci yılı, Kartal Belediyesi’nin düzenlediği programla coşkuyla kutlandı.

Haber-Kamera: Anıl UÇAN / İSTANBUL,(DHA)
Cumhuriyetin kuruluşunun 95’nci yılı, Kartal Belediyesi’nin düzenlediği programla coşkuyla kutlandı.
Kartal Belediyesi’nin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı, 'Cumhuriyet Yürüyüşü' ile başladı. Kartallı Kazım Meydanı’nda toplanan vatandaşlar Türk bayrakları, meşaleler ve sloganlar eşliğinde Kartal Meydan’ına geldiler. Cumhuriyet Bayramı coşkusu Kartal Meydanı’nda konserler ile devam etti. Program kapsamında ilk olarak “Vals ve Zeybek" dans gösterilerini gerçekleştirdi. Ardından Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, sevenlerine unutulmaz bir Cumhuriyet Bayramı akşamı yaşattı.

“ATAMIZA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ YAPTIK"
Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ün etkinlik alanında yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 95’inci yılı kutlamaları çerçevesinde çeşitli etkinlikler yaptık. Anayasamızı konuştuk, demokrasimizin geleceğini konuştuk. Bugün sabah resmi törenlerimizi yaptık. Akşam da Kuvayi Milliyeci Kazım Meydanı’ndan Atamıza saygı yürüyüşümüzde bulunduk. Burada da Erol Evgin Cumhuriyet konseriyle gecemiz devam etti" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Kortejden görüntüler
-Havai fişek ve meşale detayları
-Konser alanında detaylar
-Andımızın okunması
-Erol Evgin konseri detayları
-Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz röp
-Genel Detaylar

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