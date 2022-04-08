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Kasaba Doktoru dizisinin Dr. Ömer Özen'i Deniz Can Aktaş kimdir? Deniz Can Aktaş nereli ve kaç yaşında?

08.04.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasaba Doktoru dizisinin Dr. Ömer Özen'i Deniz Can Aktaş 8 Nisan Cuma günü TRT 1'de ilk bölümüyle ekrana gelecek olan dizinin, fragmanı sonrası merak konusu oldu. Ünlü oyuncu dizide Dr. Ömer Özen karakterine hayat vermektedir. Kasaba Doktoru dizisinde Kasaba Doktoru dizisinin Dr. Ömer Özen'i Deniz Can Aktaş kimdir? Deniz Can Aktaş nereli ve kaç yaşında? Ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi haberimizde...

Kasaba Doktoru dizisinin Dr. Ömer Özen'i Deniz Can Aktaş kimdir? Deniz Can Aktaş nereli ve kaç yaşında?

Deniz Can Aktaş'ın Dr. Ömer Özen karakterini canlandırdığı Kasaba Doktoru dizisi TRT1'de 8 Nisan Cuma (bugün) görücüye çıkacak. Dizi Güney Kore yapımı olan Dr. Romantic'ten uyarlandı. Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizinin fragmanı yayınlandı. Peki Kasaba Doktoru dizisinin Dr. Ömer Özen'i Deniz Can Aktaş kimdir? Deniz Can Aktaş nereli ve kaç yaşında? Ünlü oyuncunun hayatı, biyografisi ve oyunculuk kariyerine ilişkin bilgileri sizler için derledik.

Kasaba Doktoru konusu nedir?

KASABA DOKTORU DİZİSİNİN DR. ÖMER ÖZEN'İ DENİZ CAN AKTAŞ KİMDİR?

İnegöl asıllı bir ailenin çocuğu olarak 28 Temmuz 1993’te İstanbul’da dünyaya gelen Deniz Can Aktaş, başarılı bir oyuncudur. Piri Reis Üniversitesinde, gemi makineleri ve işletme bölümünde eğitimini tamamlayan Aktaş, ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında, Tatlı Küçük Yalancılar dizisindeki Seçkin rolüyle yaşamıştır. Hayat Bazen Tatlıdır’da Burak, Neredesin Birader dizisinde ise Ali rolüyle yer almıştır.

DENİZ CAN AKTAŞ NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

29 yaşındaki ünlü oyuncu İstanbulludur. 2017'de Star TV’nin Avlu dizisinde Alp isimli yardımcı karaktere hayat vermiştir. Bu rolüyle oldukça beğenilen ve büyük ilgi gören oyuncu, Aşk Ağlatır dizisinde başrol olarak yer almıştır. 2020 yılında Menajerimi Ara adlı dizide Barış rolüyle ekranlarda bulunmuş ve seyirci tarafından büyük bir ilgi görmüştür.

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Deniz Can Aktaş
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