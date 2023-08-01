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    4. Kask kamerasına saniye saniye yansıdı! Dağ bisikletçisi yanlışlıkla ormanda cinsel ilişkiye giren çifte çarpacaktı

    Kask kamerasına saniye saniye yansıdı! Dağ bisikletçisi yanlışlıkla ormanda cinsel ilişkiye giren çifte çarpacaktı

    01.08.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Bir dağ bisikletçisinin kask kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada ifşa edilince viral olmayı başardı. Ormandaki bir parkurda bisikletiyle sürüş yaptığı sırada bisikletlinin karşısına aniden cinsel ilişkiye giren bir çift çıktı. Bisiklet sürücüsünün bağırmasıyla yakalandığını anlayan çift hemen toparlandı. O anlar saniye saniye kaydedilirken sosyal medyadan ifşa edildi.

    İsmi açıklanmayan bir çift özellikle dağ bisikletçilerinin parkur olarak tercih ettikleri ormanlık bir alanda cinsle ilişkiye girerken kask kamerasına yakalandı. Dağ bisikletçisinin aniden karşılarına çıkmasıyla şaşkına dönen ikilinin görüntüleri sosyal medya ifşa edilince 1.6 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.

    TEPKİLERE NEDEN OLDU

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    Müstehcen karşılaşma geçen hafta Kolombiya, Caldas Departmanı, Manizales Şehri dışındaki La Florida kırsalında çekildi. Söz konusu görüntüler tepkilere neden oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bisiklet yolunda tehlikeli olabileceğinin farkında bile değiller” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten utanma duygusunun eksikliğini yeniden gördüm” yorumunu yaptı.

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    cinsel ilişki sosyal medya Kolombiya

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