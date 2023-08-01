Kask kamerasına saniye saniye yansıdı! Dağ bisikletçisi yanlışlıkla ormanda cinsel ilişkiye giren çifte çarpacaktı

İsmi açıklanmayan bir çift özellikle dağ bisikletçilerinin parkur olarak tercih ettikleri ormanlık bir alanda cinsle ilişkiye girerken kask kamerasına yakalandı. Dağ bisikletçisinin aniden karşılarına çıkmasıyla şaşkına dönen ikilinin görüntüleri sosyal medya ifşa edilince 1.6 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Müstehcen karşılaşma geçen hafta Kolombiya, Caldas Departmanı, Manizales Şehri dışındaki La Florida kırsalında çekildi. Söz konusu görüntüler tepkilere neden oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bisiklet yolunda tehlikeli olabileceğinin farkında bile değiller” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten utanma duygusunun eksikliğini yeniden gördüm” yorumunu yaptı.