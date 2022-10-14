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Aracın kasko değeri neden yüksek çıkar? Kasko değeri yüksek araçlar hangileri?

14.10.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aracın yaşı, modeli ve markası kasko değerini belirleyen en önemli etkenlerdir. Eğer aracın yaşı ve hasarlılık kaydı yüksek ise kasko bedeli de diğer araçlara göre yüksek çıkar. Dolayısıyla bu gibi tanımlar, kasko değeri yüksek araçlar hangileri sorusunu doğurur. Aracın kasko değeri neden yüksek çıkar? Bu sorunun cevabı ile birlikte merak edilen soruları yanıtladık.

Aracın kasko değeri neden yüksek çıkar? Kasko değeri yüksek araçlar hangileri?

İçindekiler

  • Aracın kasko değeri neden yüksek çıkar?
  • Aracın kasko değeri neye göre belirlenir?

Bir motorlu kara aracının kasko değeri; modeline, markasına ve yaşına göre belirlenir. Kullanılan aracın değerini göstermesi bakımından da önemli bir referanstır. Kasko değerlerini Türkiye Sigorta Şirketleri “TSŞ” belirler. Aracın kasko değerini belirleyen en temel unsurlardan olan model ve kaza geçmişi, araçlara göre değişiklik gösterir. Kaza geçmişi yüksek olan araçta aksesuar ve benzeri durumların varlığı kasko değerinin yükselmesine neden olur. Kasko değeri yüksek araçlar, satışı en fazla olan ve trafikte en çok kullanılan araçlar olarak gösterilebilir.

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Aracın kasko değeri neden yüksek çıkar?

Sigorta firmaları her bir ürün için farklı prim bedeli belirler. Bu prim bedelleri sayesinde olası hasarın masrafları karşılanabilir. Prim ödemeleri sonucunda birikmiş olan miktar, tazminat ödemesi için yeterli değilse prim bedeli daha yüksek olur. Bu nedenle prim ödemelerinin doğru ve düzenli yapılması kasko teminatlarının yerinde işlemesi bakımından oldukça önemlidir. Aksi takdirde kasko sigortasından etkin bir şekilde yararlanmak pek mümkün değildir.

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Aracın kasko değeri neye göre belirlenir?

Motorlu kara taşıtlarının kasko bedeli hesaplanırken farklı unsurlar göz önünde bulundurulur. Bu durum da kasko fiyatları arasında farklılıklar olmasına sebep olur.

  • Kasko fiyatlarını etkileyen en önemli unsurlardan biri, aracın kasko değeridir. Kasko değeri hesaplanırken aracın üretim yılı, markası, modeli gibi etkenler göz önünde bulundurulur. Bu kriterlere göre her yıl ortalama bir kasko değer listesi yayınlanır. Araç kasko değeri listesi sigorta şirketleri tarafından incelenir. Sigorta şirketlerinin gerçekleştirdiği değerlendirmeler sonucunda poliçenin fiyatı belirlenir.
  • İkinci el piyasası olan ve çok satılan araçların parçası daha kolay bulunur ve onarımı daha uygun fiyatlıdır. Bu nedenle aracının sıfır ve ikinci el olması kasko fiyatını belirleyen unsurlardandır.
  • Yaşı ilerlemiş ve ikinci el piyasası olan araçlar, sıfır araçlara göre daha fazla kasko bedeline sahip olur. Masrafı fazla olan bu araçların kaza riski de yüksektir. Aracın yaşı büyüdükçe daha fazla kaza ve hasar durumu ile karşı karşıya kalabileceği için ödenmesi gereken tutar da yüksektir. Bu durumda genç araçların eski modellere göre prim bedelleri daha yüksektir.
  • Spor bir araba ile aile arabası kaza riskleri bakımından farklılıklara sahiptir.
  • Kasko primini yükseltecek faktörlerden biri de araç içindeki ekipmanların teminat kapsamına alınmasıdır. Bu faktörler içinde radyo, klima, televizyon ve telefon gibi aksesuarlar sıralanabilir.

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kasko kasko değeri hesaplama
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