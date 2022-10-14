Aracın kasko değeri neden yüksek çıkar? Kasko değeri yüksek araçlar hangileri?

Bir motorlu kara aracının kasko değeri; modeline, markasına ve yaşına göre belirlenir. Kullanılan aracın değerini göstermesi bakımından da önemli bir referanstır. Kasko değerlerini Türkiye Sigorta Şirketleri “TSŞ” belirler. Aracın kasko değerini belirleyen en temel unsurlardan olan model ve kaza geçmişi, araçlara göre değişiklik gösterir. Kaza geçmişi yüksek olan araçta aksesuar ve benzeri durumların varlığı kasko değerinin yükselmesine neden olur. Kasko değeri yüksek araçlar, satışı en fazla olan ve trafikte en çok kullanılan araçlar olarak gösterilebilir.

Aracın kasko değeri neden yüksek çıkar?

Sigorta firmaları her bir ürün için farklı prim bedeli belirler. Bu prim bedelleri sayesinde olası hasarın masrafları karşılanabilir. Prim ödemeleri sonucunda birikmiş olan miktar, tazminat ödemesi için yeterli değilse prim bedeli daha yüksek olur. Bu nedenle prim ödemelerinin doğru ve düzenli yapılması kasko teminatlarının yerinde işlemesi bakımından oldukça önemlidir. Aksi takdirde kasko sigortasından etkin bir şekilde yararlanmak pek mümkün değildir.

Aracın kasko değeri neye göre belirlenir?

Motorlu kara taşıtlarının kasko bedeli hesaplanırken farklı unsurlar göz önünde bulundurulur. Bu durum da kasko fiyatları arasında farklılıklar olmasına sebep olur.