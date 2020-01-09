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  4. Kaşlarını almayı bıraktı şimdi tekliflere yetişemiyor

Kaşlarını almayı bıraktı şimdi tekliflere yetişemiyor

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kaşlarını almayı bırakan 18 yaşındaki model Sarah Marie Clarke, Instagram takipçilerinin kötü yorumlarına artık aldırmadığını kaşlarını benimsedikten sonra kendini daha iyi hissettiğini ve güzel göründüğünü söylüyor. Kadınların başkalarının isteklerine göre hareket etmemesini isteyen Clarke, 'doğal halinizi kucaklayın ve güzellik kalıplarını yıkın. Ben işe kaşlarımı almayı bırakarak başladım' diyor.

Kaşlarını almayı bıraktı şimdi tekliflere yetişemiyor

Danimarkalı model Sarah Marie Clarke 2019 yılının Mart ayından beri kaşlarını almayı bıraktı.

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Another one #unibrowmovement #unibrow

Sarah Marie Goldschmidt Clark (@_sarahmarieclark_)'in paylaştığı bir gönderi ()

Artık güzellik kalıpları içinde olmadığını kadınların da erkekler kadar özgür olduğunu göstermek istediğini söyleyen Sarah, 'Instagram'da dolaşırken bir makyaj sanatçından ilham aldım. O vücudundaki bütün tüyleri özgür bırakmıştı. Ben işe kaşlarımdan başladım. Henüz tüm vücudum için cesaretim yok. Ancak bu haldeyken bile daha özgür ve mutlu hissediyorum.

Ancak sosyal medya ve dışarıdaki insanlar çok acımasız. İnsanlar alay etmek için fotoğraflarımı çekmek istiyor. Sosyal medya ise olumsuz yorumlarla dolu' şeklinde konuşuyor.

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Jeg ser som regel lettere irriteret ud ????#unibrowmovement

Sarah Marie Goldschmidt Clark (@_sarahmarieclark_)'in paylaştığı bir gönderi ()

MODELLİK TEKLİFLERİ ALMAYA BAŞLADI

Tüm bunlara rağmen modellik tekliflerinin son zamanlarda arttığını da ifade eden genç kız, 'demek ki güzel görünüyorum ki şu an iş tekliflerine yetişmeye çalşıyorum' dedi ve ekledi: 'Kadınlar kendinize güvenme zamanı. Neler olduğunu görünce bunu anlayacaksınız. Kendinizi olduğunuz gibi kucaklayın.'

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Anahtar Kelimeler:
kaş alma Sarah Marie Clarke

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