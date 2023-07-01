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  4. Kaşlarını almayı reddederek güzellik tabularını yıktı! İtirafı çok konuşuldu... “Kendini kabul etmem yıllarımı aldı”

Kaşlarını almayı reddederek güzellik tabularını yıktı! İtirafı çok konuşuldu... “Kendini kabul etmem yıllarımı aldı”

01.07.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"UnibrowMovement (Tek Kaş Hareketi)" başlatan Kıbrıs asıllı model Sophia Hadjipanteli tüm olumsuz yorumlara rağmen kendisini bulma yolculuğundan söz etti. Özellikle kadınların fiziksel özellikleri ve dış görüntüleri konusunda kendilerine karşı daha nazik olmaları gerektiğini savunan Hadjipanteli kaşları yüzünden zorbalığa uğradığı zamanları anlattı.

Kaşlarını almayı reddederek güzellik tabularını yıktı! İtirafı çok konuşuldu... “Kendini kabul etmem yıllarımı aldı”

Tek kaşıyla dünya genelindeki güzellik standartlarını alt üst etmeyi başaran 26 yaşındaki Hadjipanteli görünüşünü kabul etmenin ve onunla barışık hale gelmenin yıllarını aldığını söyledi. "UnibrowMovement (Tek Kaş Hareketi)" başlatarak fenomene dönüşen Hadjipanteli dünyanın pek çok ülkesindeki ünlü moda markalarıyla çalıştığını dile getirerek, “Acımasızca zorbalığa uğradığım bir dönem vardı. Kendi hakkımdaki sorgulamalarım uzun zamanlarımı aldı” dedi ve kendisiyle benzer sorunları yaşayanlara ilham olmak için deneyimlerini paylaşmaya karar verdiğini söyledi.

“KENDİMİ SEVMEDİĞİM ZAMANLARI BİLMESEYDİM...”

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Londra’da yaşayan Hadjipanteli kendisiyle benzer durumları yaşayanlar için öğütler vererek, “Süreci aceleye getirmemeye çalışın ve kendinize bu kadar çok yüklenmeyin. Kendimle ilgili daha önce katlanamadığım şeyleri kabul etmem yıllarımı aldı ve şimdi bile aynada gördüklerimden hoşlanmadığım günlerim var. Ama hayatta kötü anlara sahip olmak çok önemli çünkü bu, iyileşebileceğimizi bilmemizi sağlıyor ve yüksek anları çok daha etkili kılıyor. Kendimi sevmediğim zamanları bilmeseydim ve yaşamasaydım, kendimi bugün sevdiğim kadar sevmezdim. Yaşadığınız her şeyin kıymetini bilin.” dedi.

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