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  4. Kastamonu'da feci kaza! Otomobil istinat duvarına çarptı: 3 ölü

Kastamonu'da feci kaza! Otomobil istinat duvarına çarptı: 3 ölü

07.08.2021 02:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Kastamonu'da feci kaza! Otomobil istinat duvarına çarptı: 3 ölü

D-100 kara yolunun Ortalıca köyü mevkisinde Mete Ayangil idaresindeki otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

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KAZA YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Sürücü Mete Ayangil ile eşi Sevim Ayangil ve kayınvalide Zennure Altun, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan cesetler, Tosya Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 kara yolunun Samsun-İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Karayolları, Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Tosya Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kastamonu
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