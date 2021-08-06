Korkunç kaza! Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 1 bebek hayatını kaybetti, 7 yaralı

Muhammet Sefa Aksakal (29) yönetimindeki otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı kavşağı mevkisinde Recai Tok (39) idaresindeki araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Aksakal idaresindeki araç, yol kenarındaki bir evin bahçesine devrildi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, araçlarda sıkışan yaralıları çıkarmak için itfaiye ve AFAD'dan yardım istedi.

Ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu kurtarılan her iki sürücü ile Makbule Özge Aksakal (29), Beril Aksakal (1), Bekir Asaf (7), Asel (4) ve Sümeyra Arasoğlu (33) ile Hanım Balaban (55) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

1 YAŞINDAKİ BEBEK MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Beril Aksakal kurtarılamadı. Diğer yaralıların da durumlarının ağır olduğu öğrenildi. (AA)





