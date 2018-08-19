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Kastamonu'da 8 ev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 08:26 | Son Güncelleme

Tosya ilçesinde meydana gelen yangında 8 ev, 6 ahır ile 4 ambar kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangında 8 ev, 6 ahır ile 4 ambar yandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mısmılağaç köyünde Yaşar Yıldız'a ait ahşap evde henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, Şahin Yaman, Sadık Yalın, Emrullah Usta, Ahmet Usta, Adem Yaman, Veysel Yıldız ve Fehmi Usta'ya ait evlere sıçradı.

İhbar üzerine Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ile Çorum'un Kargı ve İskilip ilçelerinden gelen ekipler yangına müdahale etti.

Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Yangında tamamı ahşap 8 ev, 6 ahır ile 4 ambar kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Ekipler ve vatandaşlarla birlikte yangına müdahale eden Pişkin, yanan evlerden yaşam malzemeleri kurtardı.

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KASTAMONU Mısmılağaç köyü Tosya yangın

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