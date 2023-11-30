Katar Emiri ile Almanya Cumhurbaşkanı bir araya geldi! Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier karşısında yetkili göremeyince uçaktan inmeyi reddetti... Dakikalarca öylece bekledi

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Doha'da bir araya geldi. Görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki durumlar ile işgal altındaki Filistin toprakları başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gündemdeki meseleler ile gelişmeler ele alındı. İkilinin görüşmesinden önce ilginç anlar kameralara yansıdı.

DAKİKALARCA BEKLEDİ

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Katar’a indiğinde kendisini karşılamaya gelen yetkili olmayınca yarım saat bir yetkilinin gelmesini bekledi. Uçağın kapısının önünde kollarını bağlayarak bekleyen Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier merdivenleri inmeyi reddederek uçağın kapısının önünde bekledi. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.