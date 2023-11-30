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    4. Katar Emiri ile Almanya Cumhurbaşkanı bir araya geldi! Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier karşısında yetkili göremeyince uçaktan inmeyi reddetti... Dakikalarca öylece bekledi

    Katar Emiri ile Almanya Cumhurbaşkanı bir araya geldi! Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier karşısında yetkili göremeyince uçaktan inmeyi reddetti... Dakikalarca öylece bekledi

    30.11.2023 09:22 | Son Güncelleme:
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    Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri ele almak için bir araya geldi. İkilinin görüşmesinin başlangıcında ilginç anlar yaşandı. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier karşısında yetkili göremeyince uçaktan inmeyi reddetti. Almanya Cumhurbaşkanı kendisini karşılayacak bir kişinin gelişini uçağın kapısının önünde dakikalarca bekledi.

    Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Doha'da bir araya geldi. Görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki durumlar ile işgal altındaki Filistin toprakları başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gündemdeki meseleler ile gelişmeler ele alındı. İkilinin görüşmesinden önce ilginç anlar kameralara yansıdı.

    DAKİKALARCA BEKLEDİ

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    Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Katar’a indiğinde kendisini karşılamaya gelen yetkili olmayınca yarım saat bir yetkilinin gelmesini bekledi. Uçağın kapısının önünde kollarını bağlayarak bekleyen Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier merdivenleri inmeyi reddederek uçağın kapısının önünde bekledi. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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    Katar Frank-Walter Steinmeier almanya cumhurbaşkanı
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