Kate Winslet, kripto para skandalını konu alan Fake’in yıldızı olacak

Titanic filmiyle adını tüm dünyaya duyuran başarılı oyuncu Kate Winslet, Fake filminin başrolünü üstlenecek. Tartışmalı film The Report’a imzasını atan Scott Z. Burns’ün yönetmen koltuğuna oturduğu filmin senaryosu da Buns’ün kaleminden çıkacak. Scott Z. Burns ile Kate Winslet, daha önce Salgın (Contagion) filminde birlikte çalışmışlardı.

Film, kripto para dolandırıcılığında bir skandal olarak akıllara kazınan OneCoin olayını konu ediniyor. Fake kitabının yazarı Jen McAdam, aynı zamanda bu dolandırıcılığın mustariplerinden biri. Yazar Jen McAdam, ailesiyle birlikte kripto para dolandırıcılığından 400 bin dolar kaybetmişti. Açıklamalara göre bu dolandırıcılıkla dünya çapında 4 milyar dolar para zimmete geçirildi.

Yönetmen ve senarist Scott Z. Burns, The Report ve Contagion'ın yanı sıra bir başka dolandırıcılık hikayesini konu edinen The Laundromat'i kaleme almıştı. The Laundromat'te Steven Soderbergh ile birlikte çalışmıştı.

Scott Z. Burns'ün The Report filmi Amazon'da yayınlanmış ve 14 milyon dolar hasılat elde etmişti. Filmin ödül sezonunda yer edinmesi planlanıyordu. Ancak Oscar'a ulaşamadı. Fake!'in çekimlerine ne zaman başlanacağı henüz bilinmiyor.