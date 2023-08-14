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'Katmer Katmer' şarkısıyla ünlenen Lara'nın son hali şaşırttı! Estetikle bambaşka biri oldu

14.08.2023 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000'lerde yıldızı parlayan şarkıcı Lara, 'Katmer Katmer', 'Adam Gibi Adam' ve 'Allah Versin' gibi şarkılarıyla hafızalara kazındı. Estetik operasyonlar geçiren şarkıcı Lara son haliyle adeta bambaşka biri oldu.

'Katmer Katmer' şarkısıyla ünlenen Lara'nın son hali şaşırttı! Estetikle bambaşka biri oldu

Gerçek adı Fatma Nur Keskin olan Lara 2000'li yıllarda şarkıcılığa adım attı. Şimdilerde 43 yaşında olan ünlü şarkıcı değişimiyle gündem oldu.

İlk olarak Alanya'da hostes olarak çalışan ünlü şarkıcı, 2003 yılında yayınladığı ilk albümüyle şöhreti yakalamayı başardı.

lara eski hali

SON HALİ ŞAŞIRTTI

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Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Lara halen şarkıcılık mesleğini icra ediyor.

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Aslen Kırıkkaleli olan Lara, geçtiğimiz aylarda İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile dünya evine girdi.

düğün

Halen sahneye çıkıp şarkılarını seslendiren ünlü isim 10 yılda 40 kilo verdi.

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İşte Lara'nın son halinden kareler...

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LARA SON

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