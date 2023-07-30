Kavurucu Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: "Bu sefer de nemden uyuyamayacağız..."

Türkiye geçtiğimiz hafta resmen kavruldu. İstanbul Şile'de 44 dereceler ölçüldü. İzmir'de yılların sıcaklık rekoru kırıldı. Yurdun birçok farklı kentinde sıcaklıklar tarihi değerlere yaklaştı.

Balkanlar üzerinden gelen serin hava sonrası bütün yurtta sıcaklıklar 7 ila 12 derece azalırken vatandaşlar da rahat bir nefes aldı. Fakat uzmanlardan yeni bir kritik sıcaklık uyarısı geldi.

AĞUSTOS'UN İLK HAFTASI...

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, Türkiye'yi Ağustos ayının ilk haftasında yeni bir sıcak hava dalgasının beklediğini açıkladı.

Konuyla alakalı Hava Forum adlı sosyal medya hesabı da Eyyam-ı Bahur sıcakları hakkında kritik uyarılarda bulundu.

İSTANBUL NEMDEN İÇ BÖLGELER SICAKTAN YANACAK...

Arap yarımadasındaki Basra üzerinden Türkiye'ye doğru yola çıktığı belirtilen Eyyam-ı Bahur sıcaklarının 2-3 Ağustos'tan itibaren ülkemizde etkili olması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta yaşanan kavurucu sıcak hava dalgasından farklı olarak Eyyam-ı Bahur sıcak hava dalgasında, vatandaşların sıcaklıklardan çok nemden bunalacağı ifade edildi.

Hava Forum tarafından yapılan açıklamada, bunaltıcı hava koşullarının 2-6 Ağustos arası devam edeceği aktarıldı.

EYYAM-I BAHUR SONRASI SERİNLEME ARDINDAN AFRİKA SICAKLARI...

2-3 Ağustos'ta karşılayacağımız Eyyam-ı Bahur sıcaklarının 7-8 Ağustos gibi yerini Balkanlardan gelen ılık havaya bırakacağı öngörülüyor.

Fakat Balkanlardan gelen ılık hava atağı sonrasında ise Afrika sıcak hava dalgasının tekrar yurdumuza uğraması tahmin ediliyor.

