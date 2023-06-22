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Kayınvalide gelin kavgası hastanelik etti! “Klimayı hak etmiyorsun” diyerek kapatınca hamile gelin sıcaktan fenalaştı

22.06.2023 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’de 20 haftalık hamile olan ismi açıklanmayan kadın kayınvalidesiyle yaşadığı tartışmanın sonrasında hastanelik oldu. Çin’in sosyal medya uygulaması Douyin’de anlatılan olaya göre yüksek sıcaklıklarda gelin kayınvalidesinin klima kullanmasını yasaklaması üzerine sıcaktan fenalaştı.

Kayınvalide gelin kavgası hastanelik etti! “Klimayı hak etmiyorsun” diyerek kapatınca hamile gelin sıcaktan fenalaştı

Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletinde ismi açıklanmayan bir gelin ve kayınvalide arasındaki kavga kabusa döndü. Qingdao Broadcasting’in haberine göre kayınvalidesinin “Klimayı hak etmiyorsun” diyerek kapatması üzerine hamile gelin sıcaktan fenalaşarak hastanelik oldu. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan gelinin hayati tehlikeyi atlattığı ifade edildi.

“ONU AFFETMEYECEĞİM”

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Hamile olduğunu öğrendiğinde sağlık durumunun kötüye gittiğini söyleyerek kocasının çalışmasını istemediğini dile getiren gelin, hava sıcaklıkları 38 dereceye ulaştığında klimayı açmak istedi. Ancak kayınvalidesi onu durdurdu. Gelinin iddiasına göre kayınvalidesi faturaları ödeyen kişinin kendisi olmadığını söyleyerek, “Klimayı hak etmiyorsun. Bütün yiyecek, giyecek ve günlük ihtiyaçları oğlum tarafından karşılanıyor.” klimayı açmadı.

Hamile kadın bir süre sonra sıcaktan düzgün bir şekilde nefes alamadığını fark ettiğini ve bayılmadan önce terlemeye başladığını söyledi. Ambulansa haber veren kadın acil tedavi için yoğun bakıma alındı. Sosyal medya uygulamalarında viral olan ve tepkiyle karşılanan görüntülerde hamile gelin, “Büyük bir korku ve panik yaşadım. Onu affetmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

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Çin hamilelik hastane

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