Kayınvalide gelininin ihanetini ortaya çıkartmak için her şeyi yaptı! Dedektif tuttu, drone ile adım adım takip etti: "Oğlum bunu hak etti"

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan paylaşılan bir ihanet olayı kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral oldu. Görüntülerde Carmela isimli bir kayınvalide oğlunun eşinin ihanetinden şüphelendi. Lorena adındaki gelinin aile etkinliklerine katılmadığını ve sürekli olarak spor salonuna gittiğini söyleyen kayınvalide durumu araştırmak için dedektif tuttu.

Kayınvalidenin tuttuğu dedektifler gelinin her adımını takip etti. Hatta aracını drone ile saniye saniye kaydetti. Sonunda ise kayınvalide gelin ve kişisel spor antrenörü arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarttı. Gelinin ihanetini ortaya çıkartan kayınvalide sosyal medya paylaşımında, "Oğlum bunu hak etti. Birinin onu uyarması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.