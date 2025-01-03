Kayınvalide ve gelinin uygunsuz kıyafet tartışması sosyal medyaya yansıdı! Sosyal medyadan yorum yağdı

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Sichuan eyaletinde bir gelin ile 50 yaşındaki kayınvalidesi arasında geçen konuşmalar sosyal medyada paylaşılınca dikkatleri üzerine çekti.

Kayınvalidesinin yaşıtlarına rağmen modayı yakından takip ettiğini dile getiren gelin eşinin annesinin arkadaşlarıyla buluşmaya giderken tercih ettiği kıyafetlerini videoya çekerek, "Şık göründüğünü düşünüyorum ama yaşına uygunsuz" dedi.

Kayınvalide ise gelinin sitemi üzerine, "Ben daha 50 yaşındayım. Daha kaç yıl yaşayacağım? Neden sevdiğim şeyi yapamıyorum?" cevabını verdi. İkilinin arasında gelişen bu diyalog kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek viral oldu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bence çok şık görüyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Neden bu kadar abartmış" yorumunda bulundu.