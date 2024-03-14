Kayınvalidesi doğumuna girmek isteyen gelin sosyal medyadan isyan etti! "Bu seyircili bir spor müsabakası değil"

İsmi açıklanmayan hamile bir kadın doğumun gerçekleşme şekli konusunda ısrarcı olan kayınvalidesinin mesajlarının ekran görüntüsünü paylaştı. Instagram'da 'teachingmotherhood' kullanıcı adıyla yapılan paylaşım kayınvalidenin, "Bebeği ne zaman doğuracaksın?" diye sormasıyla başladı ve müstakbel anne de, "Emin değilim neden?" cevabını verdi. Bunun üzerine ise kayınvalide, "Doğumda orada olmak ve yardım etmek istiyoruz. Onu kucaklayan ilk biz olmak istiyoruz" dedi.

Kayınvalidesinin doğuma girme isteği üzerine şaşkına dönen kadın, kayınvalidesine bunu kendisi ve eşinin birlikte yapmak istediğini söyledi. Doğuma girme konusunda ısrarlı olan kayınvalide ise, "Diğer oğlumun eşi ebeveynlerinin gelmesine izin verdi ve hatta yeni doğan bebeğin kordonunu büyükannenin kesmesi bile gerekti." ifadelerini kullandı.

Kayınvalidesinin ısrarına dayanamayan gelin ise, "Bu herkesin izleyebileceği seyircili bir spor değil, üzgünüm! Orada birilerinin olmasını istemiyorum" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK YORUMLARI GELDİ

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü yorumlarda gelini haklı bularak onu destekleyen mesajlar gönderdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "İnsanlar neden böyle? Bunu gerçekten nasıl söyleyebilir?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ve insanlar çiftlerin neden hastaneye gittiklerini kimseye söylemediklerini merak ediyorlar" yorumunu yaptı.







