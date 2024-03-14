Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Kayınvalidesi doğumuna girmek isteyen gelin sosyal medyadan isyan etti! "Bu seyircili bir spor müsabakası değil"

    Kayınvalidesi doğumuna girmek isteyen gelin sosyal medyadan isyan etti! "Bu seyircili bir spor müsabakası değil"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.03.2024 11:52
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Hamile bir kadın sosyal medyadan yaptığı paylaşımında kayınvalidesi ile arasında geçen mesajları ifşa etti. Kayınvalidesinin yeni doğan bebeğini ilk kucaklayan olmak için doğumuna girmek istediğini söyleyen kadın duruma sosyal medyadan isyan edince destek yorumları çığ gibi büyüdü.

    İsmi açıklanmayan hamile bir kadın doğumun gerçekleşme şekli konusunda ısrarcı olan kayınvalidesinin mesajlarının ekran görüntüsünü paylaştı. Instagram'da 'teachingmotherhood' kullanıcı adıyla yapılan paylaşım kayınvalidenin, "Bebeği ne zaman doğuracaksın?" diye sormasıyla başladı ve müstakbel anne de, "Emin değilim neden?" cevabını verdi. Bunun üzerine ise kayınvalide, "Doğumda orada olmak ve yardım etmek istiyoruz. Onu kucaklayan ilk biz olmak istiyoruz" dedi.

    1

    Kayınvalidesinin doğuma girme isteği üzerine şaşkına dönen kadın, kayınvalidesine bunu kendisi ve eşinin birlikte yapmak istediğini söyledi. Doğuma girme konusunda ısrarlı olan kayınvalide ise, "Diğer oğlumun eşi ebeveynlerinin gelmesine izin verdi ve hatta yeni doğan bebeğin kordonunu büyükannenin kesmesi bile gerekti." ifadelerini kullandı.

    Kayınvalidesinin ısrarına dayanamayan gelin ise, "Bu herkesin izleyebileceği seyircili bir spor değil, üzgünüm! Orada birilerinin olmasını istemiyorum" diye konuştu.

    SOSYAL MEDYADAN DESTEK YORUMLARI GELDİ

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü yorumlarda gelini haklı bularak onu destekleyen mesajlar gönderdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "İnsanlar neden böyle? Bunu gerçekten nasıl söyleyebilir?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ve insanlar çiftlerin neden hastaneye gittiklerini kimseye söylemediklerini merak ediyorlar" yorumunu yaptı.

    İlginizi Çekebilir

    Muz dövmesi viral oldu! Kimse ne olduğunu anlamayamadı

    Muz dövmesi viral oldu! Kimse ne olduğunu anlamayamadı

     'Çuf çuf hoca'ya para böyle yağıyormuş! 'Çuf' sesiyle ilgili akılalmaz detay

    'Çuf çuf hoca'ya para böyle yağıyormuş! 'Çuf' sesiyle ilgili akılalmaz detay

     Sahurda davulcuyla göbek atınca viral oldu

    Sahurda davulcuyla göbek atınca viral oldu

     Sitem etti! 'Pis kızlar yüzünden enfeksiyon kapıyorum'

    Sitem etti! 'Pis kızlar yüzünden enfeksiyon kapıyorum'

     Tezahüratlar bir an bile susmadı! İki kadının kavgası olay oldu

    Tezahüratlar bir an bile susmadı! İki kadının kavgası olay oldu


    Vitrin


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    "Sevgililerimi her zaman aldattım" dedi! Çözümü çok konuşuldu"Sevgililerimi her zaman aldattım" dedi! Çözümü çok konuşuldu
    Eve sipariş getiren kuryenin numarasını alıp aradı! "Tanışmak için aradım"Eve sipariş getiren kuryenin numarasını alıp aradı! "Tanışmak için aradım"
    Dans etmek için koşarak yanına geldi ama böyle engellendiDans etmek için koşarak yanına geldi ama böyle engellendi
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya hamile
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Çocuklarına DNA testi yaptırdı, dünyası başına yıkıldı!

    Çocuklarına DNA testi yaptırdı, dünyası başına yıkıldı!

    14 Mayıs'ı doğru bilmişti, 31 Mart yerel seçim anketi geldi!

    14 Mayıs'ı doğru bilmişti, 31 Mart yerel seçim anketi geldi!

    Boşanma sonrasında verdiği kilolar gündem oldu! "Ne kaybettiğine dön de bir bak"

    Boşanma sonrasında verdiği kilolar gündem oldu! "Ne kaybettiğine dön de bir bak"

    Eve sipariş getiren kuryenin numarasını alıp aradı! "Tanışmak için aradım"

    Eve sipariş getiren kuryenin numarasını alıp aradı! "Tanışmak için aradım"

    Dans etmek için koşarak yanına geldi ama böyle engellendi

    Dans etmek için koşarak yanına geldi ama böyle engellendi

    Hamile ata cinsel saldırıda bulunan sapık kıskıvrak yakalandı

    Hamile ata cinsel saldırıda bulunan sapık kıskıvrak yakalandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

    Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

    Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.