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Kaza sonrası araçtan çıkanlar nedeniyle inceleme

21.10.2021 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin içinde kaldırım taşı bulununca kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaza sonrası araçtan çıkanlar nedeniyle inceleme

Semerkant Mahallesi Hacı Hamdi Sokak'ta bir otomobilin çevreye rahatsızlık verdiği ihbarını alan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus ekipleri bölgede araştırma yaptıkları sırada, bir otomobilin kaza yaptığını görerek bölgeye sağlık ve trafik ekiplerini çağırdı.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri, beton aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Levent Ç'yi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

KALDIRIM TAŞI BULUNDU

Öte yandan kazayı araştıran trafik ekipleri ise otomobilin içinde çok sayıda alkol şişesinin yanı sıra 1 sopa ile 2 kaldırım taşı buldu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ekipler, taşların dışarıdan atılması sonucu kazanın meydana gelmiş olabileceği ihtimaline ilişkin inceleme başlattı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bolu
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