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Kaza sonrası gözyaşlarına boğuldu! "Adam hareket etmiyor"

25.02.2023 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta yaya geçidinden geçmeye çalışan yaşlı bir çifte otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan ve yaralanan çiftin yardımına çevredekiler koştu. Öte yandan otomobilin sürücüsü ise yaralılara bakarak gözyaşı döktü. Yaralı çift ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza sonrası gözyaşlarına boğuldu! "Adam hareket etmiyor"

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yaya geçinden geçerken otomobilin çarptığı Sabri (69) ve Gülseren Kaşmer (69) çifti yaralandı. Yaralanan çift vatandaşlara birbirlerinin durumunu sorarken, sürücü Emirhan D. (21) ise gözyaşlarına boğuldu.

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Kaza, öğleden sonra Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Emirhan D. yönetimindeki otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan Sabri ve Gülseren Kaşmer çiftine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çiftin yardımına çevredekiler koştu.

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"ADAM HAREKET ETMİYOR"

Yerde yatan çift, başlarında bekleyenlere birbirinin durumunu sordu. Yaralı çift, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Otomobil sürücüsü Emirhan D. ise yaralılara bakarak, "Adam hareket etmiyor." diyerek gözyaşlarına boğuldu.

DW

Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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