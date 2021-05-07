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Kazara Aşk dizisinden yeni tanıtım!

07.05.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star’ın yeni dizisi ‘Kazara Aşk’ın çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Başrollerinde; Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in yer aldığı ‘Kazara Aşk’tan yeni bir tanıtım yayınlandı. Heyecanlı bir başlangıcın sinyallerinin verildiği tanıtım, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

Yapımına Koliba Film adına Ata Türkoğlu’nun imza attığı dizinin yönetmen koltuğunda Sadullah Celen oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu kaleme alıyor. Dizinin başrollerinde; Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer alıyor. ‘Kazara Aşk’ çok yakında seyircisi ile buluşacak…

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Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsünü anlatan Kazara Aşk’ın başrolünde, Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer alırken, başarılı oyuncu kadrosunda ise; Uğur Çavuşoğlu, Servet Pandur, Selin Işık, Sadi Celil Cengiz, Aycan Koptur, Burak Tamdoğan, Deniz Altan, Burakhan Yılmaz, Ali Haydar Çataltepe, Öykü Candanadam, Çağdaş Tekin, Nermin Aslan, Nalan Örgüt ve Billur Pınar Yılmaz yer alıyor.

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‘Kazara Aşk’ sürükleyici hikayesiyle de seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Üniversiteyi bitirdikten sonra sevdiği adamla evlenerek mutlu olma hayalleri kuran güzeller güzeli bir genç kız… Zengin bir ailenin veliahtlarından genç ve yakışıklı bir genç… Umutları ve hayalleriyle mutluluğun peşinde koşan bu iki gencin yolları hiç beklenmedik bir anda, bir kaza sonrası kesişir… Artvinli Şimal’le, Gaziantepli Civan’ın kazara başlayan serüvenleri, arka arkaya sıralanan yalanlar ve beklenmedik olaylarla bambaşka bir boyuta sürüklenir…
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Anahtar Kelimeler:
Star TV Kazara Aşk dizisi
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