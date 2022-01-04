"Keanu Reeves, Matrix gelirinin yüzde 70'ini bağışladı"

Son seri Matrix'ten 14 milyon dolar kazanan Keanu Reeves'in gelirini kanser hastaları için ilaç üreten ve tedavi geliştiren bir merkeze bağışladığı ortaya çıktı. ABD'de basınında yer alan habere göre; gönüllere fetheden bu hareketi her ne kadar gizli saklı yapsa da Reeves, basına sızdırılmasına üzüldüğü iddia edildi.

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57 yaşındaki oyuncu Keanu Reeves, ilk kez 1999 yılında Matrix filmiyle beyaz perdede yer almıştı. Burada ön ödeme olarak 10 milyon dolar kazandı. Ancak filmin gişesinden sonraki gelir artınca 25 milyon dolar daha kazanarak toplamda 35 milyon dolar elde etti.



2003 yılındaki Matrix 2 ve 3'ten tam olarak ne kazandığı bilinmiyor. Celebrity Net Worth adındaki bir site ise efsane oyuncunun gişe ve DVD satışları dahilinde 120 milyon dolar kazandığını yazmıştı. Son seri için ise ilk olarak 14 milyon dolar alan oyuncunun bu miktarı kabul etmesi şaşırttı. Ancak filmin gişesinden sonra kazancının değişmesi bekleniyor.





