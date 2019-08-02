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Kegel egzersizleri ile idrar kaçırmanızı azaltabileceğinizi biliyor musunuz?

Doç. Dr. A.Taner Usta Doç. Dr. A.Taner Usta
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 02.08.2019 10:51 | Son Güncelleme

İdrar kaçırma problemi, pek çok kadının hayatını kabusa çevirebiliyor. Yetişkin her 100 kadından 30’unda idrar kaçırma sorunu bulunuyor. İdrar kaçırma sorununun nedenini öğrendikten sonra gerekli önlemler alınmasına önem verilmeli.

Kegel egzersizleri ile idrar kaçırmanızı azaltabileceğinizi biliyor musunuz?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, Kegel egzersizleri ile idrar kaçırma sorununun önüne nasıl geçilebileceği hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

İdrar kaçırma rahim ya da mesane sarkmasına bağlı olabileceği gibi pelvik kasların ciddi sorunlara yol açmayacak derece güçsüzleşmesinden veya idrar torbasına bası yapan herhangi bir kitle olduğunda meydana gelebilir.

İdrar kaçırma probleminde egzersiz yapılması kişinin yaşam kalitesini arttırmanın yanı sıra uzun vadede meydana gelecek rahim ya da mesane sarkmalarının önüne geçmek açısından da önemli.

KEGEL EGZERSİZLERİ İLE HAYAT DAHA KALİTELİ

Pelvik bölge kasları cinsel organları, bağırsakları ve mesaneyi destekler. Bu bölgede bulunan kaslar, zamanla görevini başarılı bir şekilde yerine getirememeye ve gevşemeye başlar.

Kasların gücünü kaybetmemesi ve görevini yerine getirmeye devam etmesi için kegel egzersizleri oldukça önemli. Bu egzersizlerinin amacı genital bölgede bulunan kasların kontrolünün sağlanması ve buna bağlı olarak da idrar kaçırma gibi sorunların önüne geçilmesidir. Pelvik kasların her zaman güçlü ve esnek olması için yapılan egzersizler ile yaşam kalitenizi fark edilir derecede yükseltebilirsiniz.

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KEGEL EGZERSİZLERİ NASIL YAPILIR?

İdrar ya da dışkı yaparken çalıştırılan kaslar kegel egzersiz ile çalıştırılması gereken kaslardır. Bu nedenle vücudunuzu dinlemeyi ve kas hareketlerini taklit etmeyi öğrenmeniz gerekir. İdrar ya da dışkı yaparken kasları kontrol ederek akışı bir kere durdurun ve sonrasında devam edin.

Bu sayede idrarınızı tutup tutamadığınızı test edebilirsiniz. Sonrasında ise bu hareketi günlük hayatınıza entegre edin. Ayakta dururken, otururken ve uzanırken bu hareketi rahatlıkla yapabilirsiniz. Kasları düzenli aralıklarla sıkın ve gevşetin.

RAHİM VE MESANE SARKMASI RİSKİNİ AZALTIYOR

Kasları 5’er saniyelik periyotlarla her gün 10’ar defa 3 set halinde sıkın. Bir süre sonra set ve set içerisinde hareket sayısını arttırabilirsiniz.

Ek olarak zaman harcamanıza, hazırlık yapmanıza gerek duymadan yapacağınız kegel egzersizleri sayesinde idrar kaçırma sorununun önüne geçerken kaslarınızı güçlendirerek uzun vadede rahim ve mesane sarkması yaşama riskini de azaltmış olursunuz.

Kegel egzersizlerini yaparken pelvik kasları zorlayan hareketlerden ve durumlardan uzaklaşmak gerekir. Kabızlık pelvik kasların zayıflamasına neden olur, aerobik içeren egzersizler, hamilelik, stres, obezite, idrar söktürücü kürler ve ilaçlar bu kasların güç kaybetmesine neden olabilir. Bu nedenle kaslarınızı güçlendirmek için yaşam şeklinizi de düzene sokmanız çok önemli.

Doç. Dr. Taner Usta
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

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