Kegel egzersizleri ile idrar kaçırmanızı azaltabileceğinizi biliyor musunuz?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, Kegel egzersizleri ile idrar kaçırma sorununun önüne nasıl geçilebileceği hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

İdrar kaçırma rahim ya da mesane sarkmasına bağlı olabileceği gibi pelvik kasların ciddi sorunlara yol açmayacak derece güçsüzleşmesinden veya idrar torbasına bası yapan herhangi bir kitle olduğunda meydana gelebilir.

İdrar kaçırma probleminde egzersiz yapılması kişinin yaşam kalitesini arttırmanın yanı sıra uzun vadede meydana gelecek rahim ya da mesane sarkmalarının önüne geçmek açısından da önemli.

KEGEL EGZERSİZLERİ İLE HAYAT DAHA KALİTELİ

Pelvik bölge kasları cinsel organları, bağırsakları ve mesaneyi destekler. Bu bölgede bulunan kaslar, zamanla görevini başarılı bir şekilde yerine getirememeye ve gevşemeye başlar.

Kasların gücünü kaybetmemesi ve görevini yerine getirmeye devam etmesi için kegel egzersizleri oldukça önemli. Bu egzersizlerinin amacı genital bölgede bulunan kasların kontrolünün sağlanması ve buna bağlı olarak da idrar kaçırma gibi sorunların önüne geçilmesidir. Pelvik kasların her zaman güçlü ve esnek olması için yapılan egzersizler ile yaşam kalitenizi fark edilir derecede yükseltebilirsiniz.